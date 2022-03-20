天氣｜冷鋒將至　天文台料周三顯著轉涼 (14:45)

新界部分地區雨量逾10毫米

一股潮濕偏東氣流正影響廣東沿岸。今日（20日）中午前後的驟雨為新界部分地區帶來超過10毫米雨量。本港地區下午及今晚天氣預測：多雲，有一兩陣驟雨，沿岸有霧。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。展望未來一兩日潮濕有霧，日間相當溫暖。周三天氣顯著轉涼及有驟雨，隨後一兩日風勢頗大，仍然有驟雨。

【13:00】天文台下午1時表示，雷暴警告有效時間延長至下午2時30分。雷暴警告已於上午11時25分發出。

【11:45】一股潮濕偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，驟雨及雷暴正影響該區。本港今早有雨，東部地區錄得約5毫米雨量。本港地區下午及今晚天氣預測：多雲，有幾陣驟雨，沿岸有霧。初時局部地區有雷暴。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。展望未來一兩日潮濕有霧，日間相當溫暖。周三天氣顯著轉涼及有驟雨，隨後一兩日風勢頗大，仍然有驟雨。

（天文台）