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3月19日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (20:50)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（19日）新增16,597宗個案，包括7528宗核酸陽性及9069宗快速檢測呈報；多182名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥稱，正計劃向市民派發抗疫物資包，包括快速檢測包、口罩、中成藥和醫療資訊，料本月內可派發。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增16597陽性 包括7528核酸檢測、9069快測個案

多182患者公院離世 第五波累計5437人死亡

至少4名新冠陽性長者昏迷 送院不治 一人住院舍

3長者家中昏迷送院亡 醫管局：一人曾到指定診所獲處方口服藥

有已打針長者被拒處方新冠口服藥 劉家獻：用藥指引僅參考 醫生按臨牀開藥

第五波3.2萬公務員染疫七成已復工　林鄭月娥：任期餘3個月仍「每天很有抗疫精神」

張竹君：出示隔離令可視曾經染疫

●抗疫支援

政府本月全港派快速檢測包、口罩、中成藥 動員地區組織協助

港大醫科生暫託中心照顧長者 冀減醫護工作【短片】

●專家意見

孔繁毅：本港達群體免疫 個案數字再降可逐步放寛措施

●疫苗接種

聶德權稱社會錯過長者接種黃金機會 未來4周替2萬長者打第二針

清真寺開放讓少數族裔打針 全女班醫護為伊斯蘭婦女接種

●檢疫措施

林鄭月娥：檢疫設施使用率低部分會轉型　隔離酒店開支拒透露

●快測申報

有手機型號未能下載快測申報隔離令 張竹君稱問題已修正

●社區情況

衛生署加快處理遺體 部分殮房加開周六、日可認屍

污水陽性 政府向清河邨、廣福邨等居民派快速測試包

警方聯同政府部門向3泳灘市民派單張 籲遵守防疫例

●圍封檢測

觀塘順天邨天衡樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門寶田邨第三座封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門蝴蝶邨蝶影樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

將軍澳健明邨健曦樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

香港仔鴨脷洲邨利福樓1540人完成檢測 揭63新冠初步陽性

彩雲（二）邨啟輝樓1687人完成檢測 揭165新冠初步陽性、11不確定個案

將軍澳健明邨健晴樓1700人完成檢測 揭91新冠初步陽性、48不確定個案

觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓480人完成檢測 揭63新冠初步陽性、3不確定個案

屯門蝴蝶邨蝶心樓1080人完成檢測 揭131新冠初步陽性、33不確定個案

大窩口邨富民樓790人完成檢測　揭45新冠初步陽性

大窩口邨富邦樓710人完成檢測 揭55新冠初步陽性

屯門寶田邨第四座800人完成檢測　揭61新冠初步陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

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