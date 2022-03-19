3月19日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (20:50)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（19日）新增16,597宗個案，包括7528宗核酸陽性及9069宗快速檢測呈報；多182名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥稱，正計劃向市民派發抗疫物資包，包括快速檢測包、口罩、中成藥和醫療資訊，料本月內可派發。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
有已打針長者被拒處方新冠口服藥 劉家獻：用藥指引僅參考 醫生按臨牀開藥
第五波3.2萬公務員染疫七成已復工 林鄭月娥：任期餘3個月仍「每天很有抗疫精神」
●抗疫支援
●專家意見
●疫苗接種
聶德權稱社會錯過長者接種黃金機會 未來4周替2萬長者打第二針
●檢疫措施
●快測申報
●社區情況
●圍封檢測
彩雲（二）邨啟輝樓1687人完成檢測 揭165新冠初步陽性、11不確定個案
將軍澳健明邨健晴樓1700人完成檢測 揭91新冠初步陽性、48不確定個案
觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓480人完成檢測 揭63新冠初步陽性、3不確定個案
屯門蝴蝶邨蝶心樓1080人完成檢測 揭131新冠初步陽性、33不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．新冠口服藥｜輝瑞藥減入院死亡風險近九成 默沙東藥不適用懷孕或哺乳婦【附兩口服藥副作用資料．短片】
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm