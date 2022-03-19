新冠患者喉嚨痛吃什麼？營養師提醒白粥欠營養　6菜式配搭「有營」減痛楚【附菜單】 (09:14)

新型冠狀病毒疫情嚴峻，不少新冠患者有嚴重喉嚨痛，吞嚥時都會感到劇痛，有病人只能吃白粥。澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）提醒，白粥雖然易入口，但營養價值偏低 ，缺乏攝取其他營養如蛋白質、纖維、維他命等，可減慢康復進度。她建議6款菜式配搭，兼顧營養需要，又能減低病者的痛楚。