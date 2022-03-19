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新冠患者喉嚨痛吃什麼？營養師提醒白粥欠營養　6菜式配搭「有營」減痛楚【附菜單】 (09:14)

新型冠狀病毒疫情嚴峻，不少新冠患者有嚴重喉嚨痛，吞嚥時都會感到劇痛，有病人只能吃白粥。澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）提醒，白粥雖然易入口，但營養價值偏低 ，缺乏攝取其他營養如蛋白質、纖維、維他命等，可減慢康復進度。她建議6款菜式配搭，兼顧營養需要，又能減低病者的痛楚。

營養師6款菜式「有營」減痛楚：

‧ 蟹肉番茄蛋花湯麵 + 木瓜（水果）

‧ 魚肉釀豆腐 + 蒜蓉蒸茄子

‧ 雞蛋蝦米腸粉 + 烚菠菜

‧ 肉碎玉子豆腐 + 瑤柱燜冬瓜

‧ 豆腐秋葵粒蒸水蛋

‧ 免治牛肉番茄煮雞蛋 + 香蕉（水果）

質地「軟身」食物補充不同營養：

碳水化合物：通心粉、湯粉麵、蒸蘿蔔、番薯蓉、薯仔蓉、粥

膳食纖維：蔬菜類可選嫩菜葉如菠菜、莧菜，煮軟的瓜類、番茄類等

蛋白質：雞蛋、豆腐、魚肉、肉碎、玉子豆腐、蟹肉、雞絲、牛奶、乳酪、芝士

水果：木瓜、香蕉

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