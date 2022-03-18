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3月18日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (20:07)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（18日）新增20,082宗個案，包括7966宗核酸陽性及12,116宗快速檢測呈報；多206名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥宣布，將再次推出保就業計劃，向僱主發放為期3個月的工資補貼；另政府推出臨時失業支援計劃，將向合資格者提供一筆過一萬元援助，3月23日起可申請。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增20082陽性　第五波累計逾100萬個案 

多206患者公院離世 第五波累計5188人死亡

財庫局司機陽性 副局長陳浩濂自駕上班快測陰性

●支援措施

1萬元臨時失業支援計劃3月23日起申請 將以MPF戶口核實申請資料

保就業計劃再推 料涉最多310億元惠及130萬名僱員

●抗疫支援

劉家獻︰內地醫療隊無入住迪士尼酒店 無收取薪酬

●專家意見

老人科醫生稱情況穩定長者留亞博資源錯配 建議家人或院舍接回照顧

孔繁毅：未接種疫苗新冠患者才獲處方口服藥

●疫苗接種

已打兩針成人隔3個月可接種第三針　免疫力弱者可打第四針

新冠康復者可少打一針未獲證明 徐德義：盡快推出電子平台二維碼

●社區情況

聖母醫院57歲染疫男病人尋回

紅十字會：血庫存量極低 新冠康復者及密切接觸者暫緩14天可捐血

懲教署：3月24日至4月24日有限度恢復在囚者親友公務探訪

●圍封檢測

鴨脷洲邨利福樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘和樂邨平安樓泰安樓義安樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

將軍澳健明邨健晴樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門蝴蝶邨蝶心樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門寶田邨第四座封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

大窩口邨富民樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

大窩口邨富邦樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

彩雲（二）邨啟輝樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

彩雲（一）邨飛鳳樓840人完成檢測 揭88新冠初步陽性、7不確定個案

彩雲（一）邨白鳳樓玉麟樓1890人完成檢測 揭296新冠初步陽性、24不確定個案

屯門寶田邨第五座827人檢測 揭57新冠初步陽性個案

屯門蝴蝶邨蝶聚樓1180人檢測 揭134新冠初步陽性、22不確定個案

屯門湖景邨湖暉樓1350人檢測 揭136新冠初步陽性、42不確定個案 

香港仔鴨脷洲邨利怡樓940人完成檢測 揭61新冠初步陽性個案 

沙田隆亨邨賞心樓1320人完成檢測 揭120新冠初步陽性個案

深水埗富昌邨富凱樓富怡樓527人完成檢測 揭54新冠初步陽性、4不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

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