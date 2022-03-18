3月18日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (20:07)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（18日）新增20,082宗個案，包括7966宗核酸陽性及12,116宗快速檢測呈報；多206名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥宣布，將再次推出保就業計劃，向僱主發放為期3個月的工資補貼；另政府推出臨時失業支援計劃，將向合資格者提供一筆過一萬元援助，3月23日起可申請。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●支援措施
1萬元臨時失業支援計劃3月23日起申請 將以MPF戶口核實申請資料
●抗疫支援
●專家意見
老人科醫生稱情況穩定長者留亞博資源錯配 建議家人或院舍接回照顧
●疫苗接種
新冠康復者可少打一針未獲證明 徐德義：盡快推出電子平台二維碼
●社區情況
紅十字會：血庫存量極低 新冠康復者及密切接觸者暫緩14天可捐血
●圍封檢測
觀塘和樂邨平安樓泰安樓義安樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者
彩雲（一）邨飛鳳樓840人完成檢測 揭88新冠初步陽性、7不確定個案
彩雲（一）邨白鳳樓玉麟樓1890人完成檢測 揭296新冠初步陽性、24不確定個案
屯門蝴蝶邨蝶聚樓1180人檢測 揭134新冠初步陽性、22不確定個案
屯門湖景邨湖暉樓1350人檢測 揭136新冠初步陽性、42不確定個案
香港仔鴨脷洲邨利怡樓940人完成檢測 揭61新冠初步陽性個案
沙田隆亨邨賞心樓1320人完成檢測 揭120新冠初步陽性個案
深水埗富昌邨富凱樓富怡樓527人完成檢測 揭54新冠初步陽性、4不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
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