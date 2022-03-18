新冠疫情｜1萬元臨時失業支援申請方法　一文睇清【附申請表連結】 (17:43)

1萬元臨時失業支援計劃詳情

●申請日期：2022年3月23日早上8時至4月12日晚上11時59分

●申請資格：

．須以個人身分提出，持有有效身分證

．2021年10月1日或之前年滿18歲

．2021年10月1日至提交申請日是通常在港居住

．2021年10月至12月期間，至少一個月在港工作，月薪在2700至3萬元之間

．提交申請前，至少連續失業30日或

．因第五波疫情收緊社交距離措施，13個關閉處所、食肆、酒吧及酒館的停薪留職員工也可以申請

●申請方式

．網上申請https://www.tur.gov.hk，或透過熱線 (1836128) 預約往5個服務中心申請

1. 北角電氣道180號百家利中心15樓1501室

2. 旺角彌敦道655號胡社生行18樓1805-06室

3. 觀塘巧明街111號富利廣場16樓1606室

4. 大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心會堂

5. 元朗體育路8號元朗區體育會賽馬會大樓1樓

．網上申請時要準備身分證，須上載失業證明，如解僱信或離職金紀錄。申請人要填寫個人資料包括手提電話用作接收短訊，申報就業情況，包括工作及以往收入。若申請者本身有強積金紀錄可毋須提交證明，政府可直接取得相關紀錄；若申請者沒有強積金戶口或屬自僱，須上載失業前收入及工作證明等

．強積金只接受今年2月8日前已開設戶口

●發放資助形式：申請後3至4星期後，透過2020年現金發放計劃銀行帳戶、或申請指明的其他銀行戶口發放；若申請人沒有參加現金發放計劃，他在網上填寫臨時失業支援表格時可用其他戶口，同時提交收款銀行帳戶證明、戶口姓名需與申請人相同。

●不合符資格者

．主動離職、轉工或退休

．遞交申請當日有一份或多於一份有薪工作

．綜援受助人

．受惠第六輪防疫抗疫基金7項個人津貼計劃中其一項指定措施

●防止濫用措施

．審批時申請人須上載工作或收入證明，當局或會要求申請人提交正本核對

．申請人發放資助後，當局會抽樣審核

．申請人填寫申請表時要作出聲明，不能作不實申述

．申請人遞交申請後會收到電話短訊或電郵確認

．申請人可以個人資料在相關網站查詢申請進度

臨時失業支援計劃網頁

有問題可致電或電郵查詢：1836128或enquiry@tur.gov.hk

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY

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