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3月17日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (20:02)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（17日）新增21,650宗個案，包括8628宗核酸陽性及13,022宗快速檢測呈報；多202名新冠患者在公立醫院離世。醫管局宣布，市民3月18日起可透過HA Go應用程式預約指定診所，首階段只適用於曾在醫管局登記或使用醫療服務的人。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增21650陽性　包括8628核酸檢測、13022快測個案

多202患者公院離世　49歲婦過往無大病曾打兩針科興

●支援措施

醫管局手機App「HA Go」明起可預約新冠指定診所

●檢疫隔離

李家超視察洪水橋社區隔離設施【短片】

●社區情況

大坑勵德邨、浣紗花園等多廈污水陽性　政府派10萬快速測試包

聖母醫院染疫外籍漢擅離病房　高1.65米、中等身材

觀塘醫生無診症收800元簽發「免針紙」　兩女涉串謀偽造文書被捕

●全民檢測

林鄭月娥：料下周日或周一公布全民檢測最新情況

●圍封檢測

香港仔鴨脷洲邨利怡樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

彩雲（一）邨飛鳳樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

彩雲（一）邨白鳳樓玉麟樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

深水埗富昌邨富凱樓富怡樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門蝴蝶邨蝶聚樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門寶田邨第五座封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門湖景邨湖暉樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

沙田隆亨邨賞心樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門寶田邨第六座890人完成檢測　揭73新冠初步陽性

黃大仙竹園南邨貴園樓1250人完成檢測 揭109新冠初步陽性

觀塘順天邨天韻樓1510人完成檢測　揭222新冠初步陽性、17不確定個案 

沙田隆亨邨慧心樓1600人完成檢測　揭224新冠初步陽性、38不確定個案 

屯門蝴蝶邨蝶意樓1370人完成檢測　揭218新冠初步陽性、43不確定個案

青衣長亨邨亨怡樓1317人完成檢測 揭61新冠初步陽性 

●專家意見

何栢良倡疫苗通行證「加辣」　逾時未打下一針通行證過期

袁國勇倡接種率逾95%放寬措施　特首：說實95%目標「恐令更多人更驚」【短片】

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

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