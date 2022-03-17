3月17日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (20:02)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（17日）新增21,650宗個案，包括8628宗核酸陽性及13,022宗快速檢測呈報；多202名新冠患者在公立醫院離世。醫管局宣布，市民3月18日起可透過HA Go應用程式預約指定診所，首階段只適用於曾在醫管局登記或使用醫療服務的人。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增21650陽性 包括8628核酸檢測、13022快測個案
●支援措施
●檢疫隔離
●社區情況
觀塘醫生無診症收800元簽發「免針紙」 兩女涉串謀偽造文書被捕
●全民檢測
●圍封檢測
黃大仙竹園南邨貴園樓1250人完成檢測 揭109新冠初步陽性
觀塘順天邨天韻樓1510人完成檢測 揭222新冠初步陽性、17不確定個案
沙田隆亨邨慧心樓1600人完成檢測 揭224新冠初步陽性、38不確定個案
屯門蝴蝶邨蝶意樓1370人完成檢測 揭218新冠初步陽性、43不確定個案
●專家意見
袁國勇倡接種率逾95%放寬措施 特首：說實95%目標「恐令更多人更驚」【短片】
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
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