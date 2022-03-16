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3月16日新冠疫情重點一覽【附連結：快測包認證名單搜尋器、確診者居住大廈】 (20:05)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（16日）新增14,454宗核酸檢測陽性，以及14,818宗快速檢測陽性，即合共增29,272宗陽性個案；多217名新冠患者在公立醫院離世。政府公布，經快速抗原檢測申報系統呈報、在2月26日至3月5日期間驗出陽性的個案有184,390宗。另外，由港灣道體育館改裝成長者隔離暫託中心今日投入服務。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增29272陽性　包括14454核酸檢測、14818快測個案【短片】

多217患者公院離世　年齡35至105歲

亞博館4長者送院　其中3名九旬婦不治

●支援措施

醫管局：內地醫護可自行輸入資料　毋須為本地醫護代勞或翻譯

●快速測試

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

2月26日至3月5日呈報184390宗快速檢測個案

●檢疫隔離

港灣道體育館長者暫託中心今啟用　洪水橋隔離設施撥200牀位供長者

●社區情況

運輸署准5巴士公司調整服務延長至3月30日

康文署刊憲泳灘3月17日起關閉　林鄭月娥：圍封免人流聚集

屯門良景邨、元朗朗屏邨等污水陽性　政府派逾12萬個快速測試包

安老業界稱內地爆疫僅百多照顧員到港　本地2000報名只20多人受訓

兩批棺木經水路運港

●圍封檢測

觀塘順天邨天韻樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門蝴蝶邨蝶意樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙竹園南邨貴園樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

青衣長亨邨亨怡樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門寶田邨第六座封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

沙田隆亨邨慧心樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

青衣長亨邨亨俊樓1530人完成檢測　揭105新冠初步陽性

屯門蝴蝶邨蝶翎樓1130人完成檢測　揭209新冠初步陽性、33不確定個案

沙田隆亨邨善心樓1630人完成檢測　揭294新冠初步陽性、77不確定個案

黃大仙竹園南邨富園樓1500人完成檢測 揭227新冠初步陽性

順天邨天柱樓1280人完成檢測 揭276新冠初步陽性、10不確定個案

深水埗麗閣邨麗菊樓738人完成檢測 揭86新冠初步陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

快速抗原測試陽性結果申報系統

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

快速抗原測試包認證名單搜尋器

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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