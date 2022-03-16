3月16日新冠疫情重點一覽【附連結：快測包認證名單搜尋器、確診者居住大廈】 (20:05)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（16日）新增14,454宗核酸檢測陽性，以及14,818宗快速檢測陽性，即合共增29,272宗陽性個案；多217名新冠患者在公立醫院離世。政府公布，經快速抗原檢測申報系統呈報、在2月26日至3月5日期間驗出陽性的個案有184,390宗。另外，由港灣道體育館改裝成長者隔離暫託中心今日投入服務。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增29272陽性 包括14454核酸檢測、14818快測個案【短片】
●支援措施
●快速測試
●檢疫隔離
港灣道體育館長者暫託中心今啟用 洪水橋隔離設施撥200牀位供長者
●社區情況
屯門良景邨、元朗朗屏邨等污水陽性 政府派逾12萬個快速測試包
安老業界稱內地爆疫僅百多照顧員到港 本地2000報名只20多人受訓
●圍封檢測
屯門蝴蝶邨蝶翎樓1130人完成檢測 揭209新冠初步陽性、33不確定個案
沙田隆亨邨善心樓1630人完成檢測 揭294新冠初步陽性、77不確定個案
黃大仙竹園南邨富園樓1500人完成檢測 揭227新冠初步陽性
順天邨天柱樓1280人完成檢測 揭276新冠初步陽性、10不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
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．分階段實施疫苗通行證
安心出行
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