3月15日新冠疫情重點一覽【附連結：快測包認證名單搜尋器、確診者居住大廈】 (20:20)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（15日）新增11,956宗核酸檢測陽性，以及15,809宗快速檢測陽性，即合共增27,765宗陽性個案；多228名新冠患者在公立醫院離世。醫管局公布，新冠患者隔離護理觀察系統今晚6時啟用，系統會因應患者情況，提示他們到指定診所或急症室求醫。另外，浸會醫院新冠確診病人診所啟用，求診者需先網上預約。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增27765陽性 包括11956核酸檢測、15809快測個案
多228患者公院離世 年齡19至107歲 兩人已打3針新冠疫苗
●支援措施
醫管局隔離護理觀察系統今晚6時啟用 因應患者呈報徵狀跟進及提示求醫
政府為家居隔離新冠患者提供單次免費中醫遙距診症送藥 料2萬人受惠
浸會醫院新冠病人診所啟用 診金連7日藥500元【附預約連結】
●社區情況
荃灣綠楊新邨、將軍澳健明邨等污水陽性 政府派逾9萬個快速測試包
●圍封檢測
黃大仙竹園南邨榮園樓1560人完成檢測 揭253新冠初步陽性個案
順利邨利富樓1120人完成檢測 揭168新冠初步陽性、64不確定個案
順天邨天池樓1470人完成檢測 揭241新冠初步陽性、15不確定個案
深水埗富昌邨富良樓177人完成檢測 揭48新冠初步陽性、1不確定個案
屯門蝴蝶邨蝶舞樓1260人完成檢測 揭281新冠初步陽性、37不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
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