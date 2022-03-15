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3月15日新冠疫情重點一覽【附連結：快測包認證名單搜尋器、確診者居住大廈】 (20:20)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（15日）新增11,956宗核酸檢測陽性，以及15,809宗快速檢測陽性，即合共增27,765宗陽性個案；多228名新冠患者在公立醫院離世。醫管局公布，新冠患者隔離護理觀察系統今晚6時啟用，系統會因應患者情況，提示他們到指定診所或急症室求醫。另外，浸會醫院新冠確診病人診所啟用，求診者需先網上預約。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增27765陽性　包括11956核酸檢測、15809快測個案

多228患者公院離世　年齡19至107歲　兩人已打3針新冠疫苗

●支援措施

醫管局隔離護理觀察系統今晚6時啟用　因應患者呈報徵狀跟進及提示求醫

政府為家居隔離新冠患者提供單次免費中醫遙距診症送藥　料2萬人受惠

13私家醫院共撥1000病牀及人手　接收醫管局病人

浸會醫院新冠病人診所啟用　診金連7日藥500元【附預約連結】

醫管局：內地醫療隊成員今亞博館熟習環境　日內開始治療病人

輝瑞帕克斯洛維德首批交醫管局使用

●社區情況

荃灣綠楊新邨、將軍澳健明邨等污水陽性　政府派逾9萬個快速測試包

沙田醫院老人科護士同住、非同房家人染疫　被要求返工

●圍封檢測

觀塘順天邨天柱樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙竹園南邨富園樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

深水埗麗閣邨麗菊樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

沙田隆亨邨善心樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

青衣長亨邨亨俊樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門蝴蝶邨蝶翎樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙竹園南邨榮園樓1560人完成檢測　揭253新冠初步陽性個案

順利邨利富樓1120人完成檢測 揭168新冠初步陽性、64不確定個案

順天邨天琴樓1500人完成檢測　揭220新冠初步陽性

順天邨天池樓1470人完成檢測　揭241新冠初步陽性、15不確定個案

深水埗富昌邨富良樓177人完成檢測　揭48新冠初步陽性、1不確定個案

屯門蝴蝶邨蝶舞樓1260人完成檢測 揭281新冠初步陽性、37不確定個案

深水埗蘇屋邨劍蘭樓597人完成檢測 揭50新冠初步陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

快速抗原測試陽性結果申報系統

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

快速抗原測試包認證名單搜尋器

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

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疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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