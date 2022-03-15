消委會．塑膠玩具｜消委會測試15款塑膠玩具不符歐盟安全標準　1款可致癌塑化劑含量超標近250倍【附名單】 (12:05)

消委會測試29款塑膠玩具，包括8款舒壓矽膠玩具（poppit）、7款沐浴玩具（bath toy）和14款可擠壓玩具（squeeze toy），測試結果3款樣本在塑化劑測試驗出DEHP超出《玩具及兒童產品安全條例》的上限，其中「圓形魷魚遊戲squeeze toy」（#25）（見圖）檢出25%的DEHP，超出法例上限（3種塑化劑的總和不能超過0.1%）249倍。
消委會表示，接觸DEHP可能會增加患癌症的風險，也可能損害男性生殖系統，孕婦在懷孕期間接觸DEHP或會影響胎兒的發育。
另外消委會發現15款樣本在拉力測試下出現破裂而產生小部件脫落，有結構安全的問題，未能符合歐盟玩具安全標準。
消委會測試DEHP超標玩具（見圖）：
林生玩具 愛洗澡的小黃鴨（#15）
Sumikkogurashi San-X（#19）
圓形魷魚遊戲squeeze toy（#25）
消委會測試不符歐盟安全標準玩具：
全部8款舒壓矽膠玩具（#1-#8）
Pinocchio日本ANPANMAN麵包超人迷你吹氣沐浴玩具（#14）
林生玩具 愛洗澡的小黃鴨（#15）
漢堡包（#24）
含有閃光部件squeeze toy（#26）
喜慶饅頭捏捏樂（#27）
My Bunny慢回彈玩偶（#28）
公仔squeeze toy（#29）
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