消委會．電燒烤爐｜7款電燒烤爐有安全風險　大宇Daewoo非正常操作下3分鐘冒煙着火【附名單】 (12:09)

在模擬溫度調節器失靈及非正常情況操作的測試中，樣本「大宇Daewoo」操作約3分鐘後開始冒煙、着火，並燒熔爐內的塑膠物料，有潛在火警危險，安全表現極不理想。樣本「Origo」的溫度調節器接駁位置，可被測試棒插入並觸及內部帶電部分，防觸電保護不足。另有5款接地裝置設計欠佳或絕緣距離不足。

測試亦顯示，有5款樣本的部分位置，如烤盤手柄、溫度調節器或桌面等的溫度上升，超出標準上限，消費者使用時要留神機身表面溫度，以免燙傷。

7款樣本未能通過部分安全測試（牌子及型號／價錢／安全評分／總評，滿分均為5分）

Origo BC1305／$898／3.5／3.5

Turbo Italy TGP-816／$1298／3.5／3.5

Récolte RWG-1／$1380／3.5／3.5

伊瑪牌Imarflex IHP-1478／3.5／3.5

Russell Hobbs 17888-56／$698／3.5／3.5

Hiraki HG-02／$899／3／3

大宇Daewoo SG-2717C／$880／1.5／1.5

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