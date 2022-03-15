消委會．鼻敏感噴鼻劑｜噴鼻劑8注意　不應冷藏、使用時保持空氣流通 (13:01)

以噴鼻劑紓緩鼻敏感徵狀，消委會提醒，噴鼻劑成分非人人適合，可能令患者愈噴愈鼻塞、影響患者服用其他藥物的效果、甚或對兒童發育，以及患高血壓、心臟病、糖尿病和長者健康帶來嚴重副作用，市民購買噴鼻劑前，應先由醫生診斷，並在購買時徵詢藥劑師意見，勿擅自購買使用，以免因誤用而可能引致其他健康風險。
購買噴鼻劑8注意事項
1. 注意產品的正確使用方法、用藥劑量、次數和連續使用的期限。
2. 細閱產品標籤和說明書，掌握使用噴鼻劑技巧。
3. 注意產品標示的儲存方法。大部分皮質類固醇噴鼻劑和血管收縮劑宜存放於30°C至25°C以下，不應放於0°C以下或於雪櫃冷藏。部分鹽水噴鼻劑使用壓縮氣體提供噴出鹽水的推動力，故應遠離溫度較高的位置，並按照使用說明正確儲存產品。
4. 可選擇不含藥性的鹽水噴鼻劑紓緩鼻敏感徵狀。
5. 使用噴鼻劑或以鹽水清洗鼻腔的過程中或會產生氣霧，使用時應保持空氣流通，並遠離他人，以減低傳播疾病的風險。
6. 注意噴鼻劑的衛生，按指示清潔噴嘴及其他部件，噴鼻劑亦不應與他人共用。若噴鼻劑的噴嘴及其他部件屬於單次使用產品，不應重複再用，以減低感染及因重複清潔引致的風險。
7. 成人應陪同兒童使用噴鼻劑。
8. 如果產品已過期，即使瓶內仍有藥物或鹽水，都不應繼續使用。
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