消委會．鼻敏感噴鼻劑｜噴鼻劑8注意　不應冷藏、使用時保持空氣流通 (13:01)

購買噴鼻劑8注意事項

1. 注意產品的正確使用方法、用藥劑量、次數和連續使用的期限。

2. 細閱產品標籤和說明書，掌握使用噴鼻劑技巧。

3. 注意產品標示的儲存方法。大部分皮質類固醇噴鼻劑和血管收縮劑宜存放於30°C至25°C以下，不應放於0°C以下或於雪櫃冷藏。部分鹽水噴鼻劑使用壓縮氣體提供噴出鹽水的推動力，故應遠離溫度較高的位置，並按照使用說明正確儲存產品。

4. 可選擇不含藥性的鹽水噴鼻劑紓緩鼻敏感徵狀。

5. 使用噴鼻劑或以鹽水清洗鼻腔的過程中或會產生氣霧，使用時應保持空氣流通，並遠離他人，以減低傳播疾病的風險。

6. 注意噴鼻劑的衛生，按指示清潔噴嘴及其他部件，噴鼻劑亦不應與他人共用。若噴鼻劑的噴嘴及其他部件屬於單次使用產品，不應重複再用，以減低感染及因重複清潔引致的風險。

7. 成人應陪同兒童使用噴鼻劑。

8. 如果產品已過期，即使瓶內仍有藥物或鹽水，都不應繼續使用。

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