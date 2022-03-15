消委會．龕位｜龍山寺單人龕位最平近20萬、最高逾248萬　消委會提醒留意各種手續費 (12:17)

不過，亦有個別龕場部分檔次較高的龕位安放權費用超過百萬元（龍山寺的單人位及雙人位收費最高分別超過248萬元及519萬元），收費差異主要視乎龕位所在區域、樓層或位置等而有不同，例如部分銷售人員表示位處較中央、在視線水平。景觀較開揚或環境較佳（例如風水）的龕位費用相對較高，處於最高、最低或兩旁的龕位費用則相對較低。

消委會提醒，消費者購入龕位後，除可能需要繳付各種手續費、律師費、管理費或行政費外，亦需留意任何改動，例如加名或改名，隨時需額外繳付過萬元手續費。在購買或租用龕位前，消費者應向龕場查詢清楚合約內容，包括付款安排、冷靜期的計算方法等，如有需要可向龕場索取合約樣本參考，並確保需要支付的所有款項已在合約內清楚訂明。

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