消委會．龕位｜龍山寺單人龕位最平近20萬、最高逾248萬　消委會提醒留意各種手續費 (12:17)

消委會去年11月至12月，以顧客身分致電7間私營龕場查詢，結果有5間表示現時有售賣或租賃龕位，包括「思親公園」、「善緣」、「東華義莊」、「龍山寺」和「羅漢寺普同塔」，除東華義莊以劃一每年5000元租金形式出租龕位安放權，其餘4間龕場以一筆過付款方式出租或出售龕位安放權，費用普遍由約20萬元（龍山寺的單人位最平198,709元、思親公園的雙人位最平200,000元）至約60萬元（羅漢寺普同塔的單人位連管理費及行政費等）。
不過，亦有個別龕場部分檔次較高的龕位安放權費用超過百萬元（龍山寺的單人位及雙人位收費最高分別超過248萬元及519萬元），收費差異主要視乎龕位所在區域、樓層或位置等而有不同，例如部分銷售人員表示位處較中央、在視線水平。景觀較開揚或環境較佳（例如風水）的龕位費用相對較高，處於最高、最低或兩旁的龕位費用則相對較低。
消委會提醒，消費者購入龕位後，除可能需要繳付各種手續費、律師費、管理費或行政費外，亦需留意任何改動，例如加名或改名，隨時需額外繳付過萬元手續費。在購買或租用龕位前，消費者應向龕場查詢清楚合約內容，包括付款安排、冷靜期的計算方法等，如有需要可向龕場索取合約樣本參考，並確保需要支付的所有款項已在合約內清楚訂明。
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