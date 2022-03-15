消委會．鼻敏感噴鼻劑｜6款「處方藥物」噴鼻劑藥房有售　消委會提醒要醫生處方免誤用【附名單】 (10:59)

6款屬「處方藥物」皮質類固醇噴鼻劑（產品名稱／價錢／聲稱來源地）

鼻眼適Avamys／$125／英國

布地奈德鼻噴霧劑Besonin Aqua Nasal Spray／$75／台灣

Dalman AQ Nasal Spray／$90／土耳其

安鼻適Nasonex Aqueous Nasal Spray／$100／比利時

Rhinocort Aqua Nasal Spray／$95／瑞典

鼻舒達鼻噴劑Dymista Nasal Spray, Suspension／$180／印度

1款屬「監督售賣藥物」皮質類固醇噴鼻劑

鼻可靈水性鼻用噴霧劑Beconase Aqueous Nasal Spray／$115／西班牙

處方藥物需要由醫生診斷及認為適合才會處方，監督售賣藥物須於註冊藥房經註冊藥劑師評估及監督下才可售賣。消委會表示，已將相關資料交予衛生署跟進，提醒市民切勿在沒有醫生處方或藥劑師指導下自行購買皮質類固醇噴鼻劑使用，以免誤用引致副作用或其他嚴重後果。