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消費券｜支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結、短片】 (08:11)

政府將於4月發放新一輪電子消費券中的首階段5000元，去年曾透過AlipayHK（支付寶香港）、WeChat Pay HK（微信支付香港）或Tap & Go拍住賞帳戶登記領取消費券的市民，今輪5000元將一次過直接存入該帳戶，毋須任何額外登記。但若遇上帳戶已註銷、忘了帳號或密碼等情況，應如何處理？明報電子平台組整理相關資訊，供讀者參考。消費券．八達通Q&A｜八達通已退還、失效或遺失　如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】

WeChat Pay HK用戶

．如已註銷去年曾用來領取消費券的WeChat Pay HK帳戶，須重新註冊WeChat Pay HK帳戶，再向政府申請更新登記。如刪除了WeChat應用程式，但未有註銷WeChat Pay HK帳戶，只需重新下載該應用程式及登入帳戶，即可使用消費券。

詳情可參考WeChat Pay HK facebook

AlipayHK

．如註銷AlipayHK賬戶，須重新註冊，成功註冊後，用戶可透過新的消費券特定識別碼，向政府重新登記領取消費券。

其他詳情可參考AlipayHK官方網站常見問題介紹短片

Tap & Go拍住賞

．如果已刪除了Tap & Go拍住賞應用程式，只需重新下載該應用程式及登入帳戶，即可使用消費券。

其他詳情可參考Tap & Go拍住賞官方網站常見問題介紹短片

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