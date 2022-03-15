消費券｜支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結、短片】 (08:11)

WeChat Pay HK用戶

．如已註銷去年曾用來領取消費券的WeChat Pay HK帳戶，須重新註冊WeChat Pay HK帳戶，再向政府申請更新登記。如刪除了WeChat應用程式，但未有註銷WeChat Pay HK帳戶，只需重新下載該應用程式及登入帳戶，即可使用消費券。

詳情可參考WeChat Pay HK facebook。

AlipayHK

．如註銷AlipayHK賬戶，須重新註冊，成功註冊後，用戶可透過新的消費券特定識別碼，向政府重新登記領取消費券。

其他詳情可參考AlipayHK官方網站常見問題或介紹短片

Tap & Go拍住賞

．如果已刪除了Tap & Go拍住賞應用程式，只需重新下載該應用程式及登入帳戶，即可使用消費券。

其他詳情可參考Tap & Go拍住賞官方網站常見問題或介紹短片