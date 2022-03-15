消費券｜支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結、短片】 (08:11)

政府將於4月發放新一輪電子消費券中的首階段5000元，去年曾透過AlipayHK（支付寶香港）、WeChat Pay HK（微信支付香港）或Tap & Go拍住賞帳戶登記領取消費券的市民，今輪5000元將一次過直接存入該帳戶，毋須任何額外登記。但若遇上帳戶已註銷、忘了帳號或密碼等情況，應如何處理？明報電子平台組整理相關資訊，供讀者參考。消費券．八達通Q&A｜八達通已退還、失效或遺失 如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】
WeChat Pay HK用戶
．如已註銷去年曾用來領取消費券的WeChat Pay HK帳戶，須重新註冊WeChat Pay HK帳戶，再向政府申請更新登記。如刪除了WeChat應用程式，但未有註銷WeChat Pay HK帳戶，只需重新下載該應用程式及登入帳戶，即可使用消費券。
詳情可參考WeChat Pay HK facebook。
AlipayHK
．如註銷AlipayHK賬戶，須重新註冊，成功註冊後，用戶可透過新的消費券特定識別碼，向政府重新登記領取消費券。
Tap & Go拍住賞
．如果已刪除了Tap & Go拍住賞應用程式，只需重新下載該應用程式及登入帳戶，即可使用消費券。