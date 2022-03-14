3月14日新冠疫情重點一覽【附連結：快測包認證名單搜尋器、確診者居住大廈】 (19:59)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（14日）新增12,040宗核酸檢測陽性，以及14,868宗快速檢測陽性，即合共增26,908宗陽性個案；多249名新冠患者在公立醫院離世。首批合共75名內地援港醫護今午已抵港。特首林鄭月娥表示，目前沒打算為社交距離措施「加辣」。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增26908陽性 包括12040核酸檢測、14868快測個案
●支援措施
輝瑞藥減入院死亡風險近九成 默沙東藥不適用懷孕或哺乳婦【附兩口服藥副作用資料．短片】
高拔陞：公院半數1.1萬病牀專收新冠病人 伊院急症室等候情況已改善
醫管局明起增6指定診所 23指定診所設關愛專線予高風險患者預約
●疫苗接種
屯門、沙田大會堂接種服務延至4月18日 3中心供3歲以上打科興
●快速測試
●社區情況
●圍封檢測
觀塘順利邨利溢樓740人檢測 揭67新冠初步陽性、20不確定
屯門友愛邨愛禮樓1438人檢測 180新冠初步陽性、39不確定
屯門友愛邨愛信樓1410人完成檢測 揭188新冠初步陽性、39不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
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