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3月14日新冠疫情重點一覽【附連結：快測包認證名單搜尋器、確診者居住大廈】 (19:59)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（14日）新增12,040宗核酸檢測陽性，以及14,868宗快速檢測陽性，即合共增26,908宗陽性個案；多249名新冠患者在公立醫院離世。首批合共75名內地援港醫護今午已抵港。特首林鄭月娥表示，目前沒打算為社交距離措施「加辣」。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增26908陽性 包括12040核酸檢測、14868快測個案

多249患者公院離世　第五波疫情累計4066死亡個案

瑪麗醫院300新冠陽性病人服默沙東口服藥 八成情況穩定

公務員事務局長政務助理染疫 聶德權快測陰性

●支援措施

輝瑞藥減入院死亡風險近九成 默沙東藥不適用懷孕或哺乳婦【附兩口服藥副作用資料．短片】

治療新冠病毒輝瑞口服藥首批今抵港 港府已購入足夠口服藥

高拔陞：公院半數1.1萬病牀專收新冠病人 伊院急症室等候情況已改善

醫管局明起增6指定診所　23指定診所設關愛專線予高風險患者預約

醫管局：指定診所增至23間 籌號增至4300過半名額留長者

衛生署3中心服務受指定診所影響明起關閉【附服務調整詳情】

醫管局：與內地醫護協同合作無正副之分

林鄭月娥：首批75內地醫護今抵港支援　另300人本周內到港

●疫苗接種

屯門、沙田大會堂接種服務延至4月18日 3中心供3歲以上打科興

●快速測試

黃大仙上邨、美孚新邨1至8期等污水陽性 政府派快速測試包

●社區情況

林鄭月娥：此刻無諗加辣社交距離措施

●圍封檢測

屯門蝴蝶邨蝶舞樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘順天邨天琴樓、天池樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙竹園南邨榮園樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

深水埗富昌邨富良樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

蘇屋邨劍蘭樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘順利邨利富樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘順利邨利溢樓740人檢測　揭67新冠初步陽性、20不確定

觀塘順安邨安群樓370人檢測 揭76新冠初陽、一宗不確定

屯門友愛邨愛禮樓1438人檢測 180新冠初步陽性、39不確定

屯門翠寧花園第3座704人完成檢測 揭41新冠初步陽性

屯門友愛邨愛信樓1410人完成檢測 揭188新冠初步陽性、39不確定個案

 

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

快速抗原測試陽性結果申報系統

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

快速抗原測試包認證名單搜尋器

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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