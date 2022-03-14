香港有感地震｜什麼是修訂麥加利地震烈度表？天文台靠9地震儀台站監測香港地震【短片解說】 (18:24)

天文台表示，「黎克特制」是指震級（magnitude），地震本身的強度，即由地震震源釋放出來的能量，距離震源愈遠，影響愈細，不能單靠「震級」知道地震對一個地方的影響。想知道香港有幾震？就要看烈度（intensity），「修訂麥加利地震烈度表」就是用來表達地震對一個地方的影響，共有12度［詳情］。

天文台以2009年10月廣西發生黎克特制5.2級地震為例，震源距離香港約380公里，當日香港感受到的烈度是「修訂麥加利地震烈度表」第III（三）度，即室內有感，懸掛的物件擺動。

天文台續稱，設有9個備有地震儀的台站，合併成本地地震台網，部分地震站設有強震儀，可有效監測香港的有感地震和烈度。

修訂麥加利地震烈度表

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