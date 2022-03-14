新冠口服藥｜輝瑞藥減入院死亡風險近九成　默沙東藥不適用懷孕或哺乳婦【附兩口服藥副作用資料．短片】 (14:47)

輝瑞口服藥Paxlovid

成效

．輕症患者、血氧含量有94%或以上，若發病後5天內使用未有明顯呼吸衰竭，效果最佳（相關報道：治療新冠病毒輝瑞口服藥首批今抵港 港府已購入足夠口服藥）

．可減低入院及死亡風險近九成

優先獲處方藥者

．70歲或以上

．長期病患、糖尿、肥胖、免疫系統失調、癌症、服用牽制免疫系統藥物

．肺部長期病患、心臟衰竭

．未接種疫苗或未完成接種疫苗的人

其他適合獲處方者

．懷孕、餵哺母乳可以使用

．12歲或以上

副作用/不適合獲處方者

．腹瀉、輕微血壓高，肌肉痛

．腎功能差或肝功能衰竭不適合使用

默沙東Molnupiravir

效用

．瑪麗醫院處方300個療程，80%病人情況穩定沒有再惡化，20%有肺炎迹象，效果比沒有用藥或其他藥物好（詳見：瑪麗醫院300新冠陽性病人服默沙東口服藥 八成情況穩定）

．根據藥廠研究，用藥後可減低入院風險三成

優先獲處方藥物者

．70歲或以上

．長期病患、有糖尿、肥胖、免疫系統失調、癌症、服用牽制免疫系統藥物

．肺部長期病患、心臟衰竭

．腎功能差、有腎衰竭者

．肝功能差者

．未接種疫苗或未完成接種疫苗的人

副作用/不適合獲處方者

．腹瀉、頭痛、皮膚出疹、作嘔作悶

．懷孕及餵哺母乳婦女、18歲以下者不適用，因藥物可影響嬰兒生長，同時影響骨及軟骨生長

資料來源：政府疫情工作記者會

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