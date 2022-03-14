新冠疫苗｜屯門、沙田大會堂接種服務延至4月18日　3中心供3歲以上打科興 (14:30)

．銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心

周三（16日）起，於6樓新增場地供12歲或以上的人接種復必泰，並接受學校為適齡學童作團體預約

．粉嶺雷鳴路和興遊樂場的短期社區疫苗接種中心

周三起，遷往上水龍琛路39號上水廣場17樓，並延長服務至4月30日，繼續為12歲或以上的人接種復必泰

．屯門屯喜路三號屯門大會堂地下大堂短期社區疫苗接種中心

延長服務至4月18日，繼續為12歲或以上的人接種復必泰

．沙田源禾路一號沙田大會堂地下大堂短期社區疫苗接種中心

延長服務至4月18日，繼續為12歲或以上的人接種復必泰

．銅鑼灣香港中央圖書館的社區疫苗接種中心

周五（18日）起，擴展至為所有3歲或以上合資格的人接種科興疫苗

．長沙灣香港紗廠社區疫苗接種中心

周五起，擴展至為所有3歲或以上合資格的人接種科興疫苗

．觀塘創紀之城5期社區疫苗接種中心

周五起，擴展至為所有3歲或以上合資格的人接種科興疫苗

政府新聞公告

兒童青少年周五起可取「即日籌」

另外，現時所有提供科興疫苗的社區疫苗接種中心會由周五起，開始提供「即日籌」予3歲至17歲兒童、青少年和60歲或以上長者領取。而14間為12歲或以上者提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心，亦會由周五起開始提供「即日籌」予12歲至17歲青少年和60歲或以上長者領取。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY