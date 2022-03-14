消費券．八達通Q&A｜八達通已退還、失效或遺失　如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】 (10:29)

Q：如去年登記消費券計劃的八達通卡已退還，應如何領取新一輪消費券？

A：可透過政府的指定網站更改消費券計劃登記紀錄，以另一張八達通卡領取新一輪消費券。

Q：如遺失已登記消費券計劃的八達通卡，如何處理？

A：如遺失附有自動增值服務的不記名八達通卡，可先向八達通卡公司報失。而不論是否附有自動增值服務，都需透過政府的指定網站更改消費券計劃登記紀錄，以另一張八達通卡領取新一輪消費券。

如遺失個人八達通卡，可向八達通卡公司報失並同時要求補發新卡，八達通公司會安排更改消費券登記紀錄，讓登記人以新卡領取消費券。

如遺失銀行聯營八達通卡，可向發卡機構/銀行報失，然後透過政府的指定網站更改消費券登記紀錄，以另一張八達通卡領取新一輪消費券。

Q：如果已登記消費券的八達通卡失效，如何處理？

如是不記名八達通卡失效，可經港鐵客務中心退回予八達通卡有限公司，再透過政府的指定網站更改消費券登記紀錄，以另一張八達通卡領取消費券。

若個人八達通卡失效，可經港鐵客務中心退回予八達通卡有限公司，並安排補發新卡，八達通卡公司會安排更改消費券登記紀錄。

如是銀行聯營八達通卡失效，可透過政府的指定網站更改消費券登記紀錄，以另一張八達通卡領取消費券。

Q：如果已登記消費券的實體八達通卡轉移至手機八達通卡，可否直接用該手機領券？

A：可以。八達通卡公司會安排更改消費券計劃登記紀錄，讓用戶以手機八達通卡領取消費券。

Q：如樂悠咭持有人退回了其已登記消費券的八達通卡，應如何處理？

A：2022年3月7日前退回了已登記消費券的八達通卡的樂悠咭持有人，可致電八達通消費券客戶服務熱線2969 5500，在核對資料後，可改以其樂悠咭登記領取新一輪消費券。

（資料來源：八達通消費券網站）

更多詳情