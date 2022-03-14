穴位按摩｜中醫紓緩春困濕困3穴位　醒神舒筋改善易睏 (08:00)

春天較潮濕，身體容易困倦。註冊中醫胡玘君表示，春天濕氣重，陽氣不足易受濕邪侵犯，脾因濕困而妨礙運化，出現易睏嗜睡、精神難以集中、疲倦乏力、頭重身墜、脾胃失調及便溏，中醫稱之為「濕困」或「春困」。陽氣不足亦會影響肝氣疏泄、肝氣機鬱滯，容易令人情緒異常或低落，出現肝鬱。她建議可按摩3個穴位：太陽穴、後溪穴和興奮穴，有助紓緩春困。
胡玘君提醒，經常進食生冷、肥甘厚味的食物，會加重脾胃功能負擔，使濕困脾。另外，少運動、缺乏休息，也容易令脾胃功能欠佳，宜多活動以生陽氣。
紓緩春困3穴位
1. 太陽穴
位置：在顳部，當眉梢與目外眥之間，向後約一橫指的凹陷處（見圖2）
作用：紓緩在工作時因用眼過度，盯着電腦易犯睏，以及易睏嗜睡，喝了咖啡仍然很疲倦的現象
按法：食指按着穴位打圈10下
2. 後溪穴
位置：屈小指握紋盡處（見圖3）
作用：開竅醒神、清熱舒筋、通督脈及固表汗
按法：指甲尖輕刺10下
3. 興奮穴
位置：在對耳屏內側面，於對屏尖，向下0.2公分處之外下方。（見圖4）
作用：入心、腎經，能清泄心火和滋補強肝，幫助解決精神萎糜不振、嗜眠、神經衰弱等現象。
按法：指甲尖輕刺10下
文：何芍盈
穴位按摩：
春天養生 相關資訊：
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm