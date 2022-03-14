穴位按摩｜中醫紓緩春困濕困3穴位　醒神舒筋改善易睏 (08:00)

胡玘君提醒，經常進食生冷、肥甘厚味的食物，會加重脾胃功能負擔，使濕困脾。另外，少運動、缺乏休息，也容易令脾胃功能欠佳，宜多活動以生陽氣。

紓緩春困3穴位

1. 太陽穴

位置：在顳部，當眉梢與目外眥之間，向後約一橫指的凹陷處（見圖2）

作用：紓緩在工作時因用眼過度，盯着電腦易犯睏，以及易睏嗜睡，喝了咖啡仍然很疲倦的現象

按法：食指按着穴位打圈10下

2. 後溪穴

位置：屈小指握紋盡處（見圖3）

作用：開竅醒神、清熱舒筋、通督脈及固表汗

按法：指甲尖輕刺10下

3. 興奮穴

位置：在對耳屏內側面，於對屏尖，向下0.2公分處之外下方。（見圖4）

作用：入心、腎經，能清泄心火和滋補強肝，幫助解決精神萎糜不振、嗜眠、神經衰弱等現象。

按法：指甲尖輕刺10下

文：何芍盈

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