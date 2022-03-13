3月13日新冠疫情重點一覽【附連結：快測包認證名單搜尋器、確診者居住大廈】 (21:14)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（13日）新增13,335宗核酸檢測陽性，以及19,095宗快速檢測陽性，即合共增32,430宗陽性個案；多190名新冠患者在公立醫院離世。當局向居家隔離檢疫家庭派發的抗疫物資包，明日（14日）起將新增含撲熱息痛成分的止痛退燒藥；另會向染疫家庭派發血氧儀。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增32430陽性 包括13335核酸檢測、19095快測個案
●疫苗接種
衛生署轄下科學委員會建議 免疫功能正常者倘染疫前曾打兩針 康復後毋須再接種
●快速測試
●抗疫支援
林鄭月娥：約30萬人居家檢疫 陳肇始：抗疫包明起增派退燒藥 另派血氧儀予染疫家庭
●社區情況
聖保祿醫院港灣道設年長新冠病人暫託中心 供130病牀予公院轉介患者
●圍封檢測
●大廈解封
屯門友愛邨愛樂樓1480人檢測 揭223新冠初步陽性、44不確定個案
觀塘安達邨賢達樓1850人檢測 揭188新冠初步陽性、12不確定個案
黃大仙東頭（二）邨偉東樓400人完成檢測 揭34新冠初步陽性
愛民邨信民樓1100人完成檢測 揭138新冠初步陽性、36不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
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安心出行
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