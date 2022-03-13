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3月13日新冠疫情重點一覽【附連結：快測包認證名單搜尋器、確診者居住大廈】 (21:14)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（13日）新增13,335宗核酸檢測陽性，以及19,095宗快速檢測陽性，即合共增32,430宗陽性個案；多190名新冠患者在公立醫院離世。當局向居家隔離檢疫家庭派發的抗疫物資包，明日（14日）起將新增含撲熱息痛成分的止痛退燒藥；另會向染疫家庭派發血氧儀。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增32430陽性 包括13335核酸檢測、19095快測個案

多190患者公院離世 第五波疫情累計3780死亡個案

張舉能官邸家務總管確診 張舉能快測陰性本周在家工作

●疫苗接種

衛生署轄下科學委員會建議 免疫功能正常者倘染疫前曾打兩針 康復後毋須再接種

聶德權︰有信心周五前為院舍所有合適長者打首針

●快速測試

快速抗原測試產品靈敏度有別 團體促當局加強抽查

●抗疫支援

林鄭月娥：約30萬人居家檢疫 陳肇始：抗疫包明起增派退燒藥 另派血氧儀予染疫家庭

●社區情況

陳肇始︰公院一半普通病牀將改收新冠患者

聖保祿醫院港灣道設年長新冠病人暫託中心 供130病牀予公院轉介患者

耀東邨、順天邨等污水陽性 政府派快速測試包

●圍封檢測

觀塘順安邨安群樓圍封檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘順利邨利溢樓圍封檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙竹園南邨麗園樓圍封檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門友愛邨愛禮樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門友愛邨愛信樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門翠寧花園第3座封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

●大廈解封

屯門友愛邨愛樂樓1480人檢測　揭223新冠初步陽性、44不確定個案

屯門友愛邨愛義樓1390人完成檢測　揭215新冠初步陽性

屯門翠寧花園第一座727人檢測　揭41新冠初步陽性個案

觀塘安達邨賢達樓1850人檢測　揭188新冠初步陽性、12不確定個案

黃大仙竹園南邨雅園樓730人檢測　揭101新冠初步陽性

黃大仙東頭（二）邨偉東樓400人完成檢測　揭34新冠初步陽性

愛民邨信民樓1100人完成檢測　揭138新冠初步陽性、36不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

快速抗原測試陽性結果申報系統

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

快速抗原測試包認證名單搜尋器

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

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其他

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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