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3月12日新冠疫情重點一覽【附連結：快測包認證名單搜尋器、確診者居住大廈】 (19:47)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（12日）新增15,789宗核酸檢測陽性，以及11,858宗快速檢測陽性，即合共增27,647宗陽性個案；多198名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心宣布，3月14日起，申報快速檢測陽性者在收到手機短訊後，須於24小時內透過連結上載核實資料。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增27647陽性　包括15789核酸檢測、11858快測個案

多198患者公院離世　年齡36至107歲

●疫苗接種

歐家榮：新冠患者康復後毋須打第三針【附曾染疫者接種首兩針新冠疫苗安排】

40至49歲接種率逾100%　何栢良：需超100%才真正完全覆蓋

●快速測試

3月14日起快測陽性者須24小時內交核實資料

●檢疫隔離

歐家榮：隔離令列明日期　相信可作病假紙

林鄭月娥：不派手帶予隔離者非漏洞　派抗疫物資包已追回進度

●社區情況

康復公務員呈陽可上班 衛生防護中心稱傳播風險極低

政府廣發中成藥　林鄭月娥：供「看門口」已提示諮詢中醫

邱騰華：食品日用品批發進口穩定　每日派100萬至200萬快測包供恆常檢測

●圍封檢測

觀塘安達邨賢達樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙竹園南邨雅園樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

何文田愛民邨信民樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門翠寧花園第1座封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門友愛邨愛樂樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門友愛邨愛義樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙東頭（二）邨偉東樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

●大廈解封

黃大仙東頭（二）邨安東樓455人檢測　揭82新冠初步陽性

何文田愛民邨敦民樓1400人檢測　揭223新冠初步陽性、68不確定個案

觀塘安達邨俊達樓1440人檢測　揭134新冠初步陽性、20不確定個案

青衣長亨邨亨麗樓1760人檢測　揭43新冠初步陽性

屯門友愛邨愛智樓1720人檢測　揭295新冠初步陽性、46不確定個案

深水埗幸福邨福月樓1304人檢測　揭215新冠初步陽性、1不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

快速抗原測試陽性結果申報系統

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

快速抗原測試包認證名單搜尋器

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

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其他

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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