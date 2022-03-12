3月12日新冠疫情重點一覽【附連結：快測包認證名單搜尋器、確診者居住大廈】 (19:47)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（12日）新增15,789宗核酸檢測陽性，以及11,858宗快速檢測陽性，即合共增27,647宗陽性個案；多198名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心宣布，3月14日起，申報快速檢測陽性者在收到手機短訊後，須於24小時內透過連結上載核實資料。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增27647陽性 包括15789核酸檢測、11858快測個案
●疫苗接種
歐家榮：新冠患者康復後毋須打第三針【附曾染疫者接種首兩針新冠疫苗安排】
40至49歲接種率逾100% 何栢良：需超100%才真正完全覆蓋
●快速測試
●檢疫隔離
●社區情況
邱騰華：食品日用品批發進口穩定 每日派100萬至200萬快測包供恆常檢測
●圍封檢測
●大廈解封
何文田愛民邨敦民樓1400人檢測 揭223新冠初步陽性、68不確定個案
觀塘安達邨俊達樓1440人檢測 揭134新冠初步陽性、20不確定個案
屯門友愛邨愛智樓1720人檢測 揭295新冠初步陽性、46不確定個案
深水埗幸福邨福月樓1304人檢測 揭215新冠初步陽性、1不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
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