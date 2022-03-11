3月11日新冠疫情重點一覽【附連結：快測認證名單搜尋器、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:07)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（11日）新增18,888宗核酸檢測陽性，以及10,493宗快速檢測陽性，即合共增29,381宗陽性個案；多196名新冠患者在公立醫院離世。醫院管理局表示，病人遺體被暫存醫院病房內的情況已糾正，當局已增添凍櫃儲存遺體。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增29381陽性 包括18888核酸檢測、10493快測個案
●支援措施
李克強：中央惦念港市民生命健康 支持特區政府推遲特首選舉以抗疫【短片】
●疫苗接種
●新冠病毒研究
港大：Omicron在不鏽鋼、塑膠、玻璃表面7天仍有傳染力 1比99稀釋漂白水有效減低感染風險
●社區情況
伊院半數病人已轉院或出院 專科門診及腫瘤科覆診化療等服務維持正常
網傳遺體疑暫存醫院病房內 醫管局澄清情況已糾正 為引致病人不安致歉
油塘邨、天水圍天瑞（一）（二）邨等污水陽性 政府派快速測試包
●圍封檢測
順天邨天樂樓天暉樓1540人檢測 揭222新冠初步陽性、26不確定個案
何文田愛民邨德民樓1300人檢測 揭209新冠初步陽性、54不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．染疫者免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 疫下自救途徑一覽【附相關連結、電話等】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm