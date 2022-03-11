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3月11日新冠疫情重點一覽【附連結：快測認證名單搜尋器、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:07)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（11日）新增18,888宗核酸檢測陽性，以及10,493宗快速檢測陽性，即合共增29,381宗陽性個案；多196名新冠患者在公立醫院離世。醫院管理局表示，病人遺體被暫存醫院病房內的情況已糾正，當局已增添凍櫃儲存遺體。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增29381陽性 包括18888核酸檢測、10493快測個案

多196患者公院離世 年齡24至107歲

●支援措施

李克強：中央惦念港市民生命健康 支持特區政府推遲特首選舉以抗疫【短片】

●疫苗接種

一成人反對院舍家人打針 羅致光籲回心轉意

●新冠病毒研究

港大：Omicron在不鏽鋼、塑膠、玻璃表面7天仍有傳染力 1比99稀釋漂白水有效減低感染風險

●社區情況

伊院半數病人已轉院或出院 專科門診及腫瘤科覆診化療等服務維持正常

林鄭月娥稱非政府令市民恐慌 現放寬社交距離措施太早

鄧炳強稱專隊昨訪79染疫戶 一人拒入隔離設施或被票控

殯儀業：每日200人離世 殯儀館禮堂僅121個

網傳遺體疑暫存醫院病房內 醫管局澄清情況已糾正 為引致病人不安致歉

明愛醫院80歲腦退化症男病人走失 新冠快測呈陰性

油塘邨、天水圍天瑞（一）（二）邨等污水陽性 政府派快速測試包

運輸署牌照申請持續設預約櫃位

●圍封檢測

觀塘安達邨俊達樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙東頭（二）邨安東樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門友愛邨愛智樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

何文田愛民邨敦民樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

青衣長亨邨亨麗樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

深水埗幸福邨福月樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

順天邨天樂樓天暉樓1540人檢測 揭222新冠初步陽性、26不確定個案

何文田愛民邨德民樓1300人檢測 揭209新冠初步陽性、54不確定個案

屯門友愛邨愛曦樓1640人檢測　揭206新冠初步陽性

黃大仙富山邨富仁樓1140人檢測 揭186宗新冠初步陽性

青衣長亨邨亨翠樓1310人檢測 揭59新冠初步陽性

牛池灣怡發花園170人檢測 揭5新冠初步陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

快速抗原測試陽性結果申報系統

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

快速抗原測試包認證名單搜尋器

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

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其他

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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