新冠疫情｜油塘邨、天水圍天瑞（一）（二）邨等污水陽性　政府派快速測試包 (15:44)

政府今日（11日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，於多區檢測到污水呈新型冠狀病毒陽性，顯示該地區的處所可能有隱形患者。民政事務總署明日（12日）起將陸續向以下地區的住戶、清潔員工及物業管理員工派發11萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。
．觀塘區－油塘邨及油麗邨
．荃灣區－珀麗灣
．元朗區－天水圍天瑞（一）邨、天瑞（二）邨及天愛苑
．大埔區－頌雅苑
．北區－花都廣場、景盛苑及欣盛苑
．油尖旺區－亮賢居、富安大廈及界限大樓
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心會於稍後聯絡，以完成申報程序。
此外，於上述地區內居住或工作的人如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及／或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。
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