3月10日新冠疫情重點一覽【附連結：快測認證名單搜尋器、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (20:44)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（10日）新增24,390宗核酸檢測陽性，以及7012宗快速檢測陽性，即合共增31,402宗陽性個案；多180名新冠患者在公立醫院離世。政府宣布東華三院馮堯敬醫院明日（11日）起改作新冠定點救治醫院，全院260張病牀用以接收新冠病人。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增31402陽性 包括24390宗核酸檢測及7012宗快測個案
●支援措施
東華三院馮堯敬醫院3月11日起改作新冠定點醫院 涉260病牀
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●檢疫隔離
保安局：青衣方艙醫院硬件屬「應急標準」 新田及往後隔離設施改用坐廁
●社區情況
觀塘坪石邨、屯門黃金海岸等污水陽性 當局派快速測試包【附名單】
髮型屋重開快剪店有人排隊 髮型屋店主：政府要你閂就閂，要你開就開
羅致光：80多未爆疫院舍優先「閉環管理」非強制 已安排逆向隔離未染疫院友
●圍封檢測
觀塘順天邨天權樓1470檢測 揭361新冠初步陽性、32不確定個案
屯門友愛邨愛勇樓770人檢測 揭153新冠初步陽性、24不確定個案
屯門友愛邨愛明樓1715人檢測 揭248新冠初步陽性、28不確定個案
屯門凱德花園1至3座631人檢測 揭43新冠初步陽性、11不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
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安心出行
其他
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