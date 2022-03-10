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3月10日新冠疫情重點一覽【附連結：快測認證名單搜尋器、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (20:44)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（10日）新增24,390宗核酸檢測陽性，以及7012宗快速檢測陽性，即合共增31,402宗陽性個案；多180名新冠患者在公立醫院離世。政府宣布東華三院馮堯敬醫院明日（11日）起改作新冠定點救治醫院，全院260張病牀用以接收新冠病人。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增31402陽性　包括24390宗核酸檢測及7012宗快測個案

多180患者公院離世　年齡47至112歲

●支援措施

東華三院馮堯敬醫院3月11日起改作新冠定點醫院　涉260病牀

染疫者中醫視像診症　社區藥房配藥、情緒支援　疫下自救途徑一覽【附相關連結、電話等】

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政府信息「震驚」市民 林鄭月娥：緊急警示不會有心理準備

醫管局：私院接收伊院轉介20人

政府增7個流動採樣站 朝10晚8運作

●檢疫隔離

檢疫中心使用率僅2%　歐家榮：正安排改作社區隔離設施

保安局：青衣方艙醫院硬件屬「應急標準」　新田及往後隔離設施改用坐廁

政府：5來源增7萬隔離單位牀位

●社區情況

歐家榮：疫情似見頂　對走勢感樂觀

觀塘坪石邨、屯門黃金海岸等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】

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昨起戴口罩見傳媒 林鄭月娥：每日風險評估做最適當工作

●圍封檢測

牛池灣怡發花園封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙富山邨富仁樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

順天邨天樂樓天暉樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

何文田愛民邨德民樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

青衣長亨邨亨翠樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門友愛邨愛曦樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘順天邨天權樓1470檢測　揭361新冠初步陽性、32不確定個案

屯門友愛邨愛勇樓770人檢測　揭153新冠初步陽性、24不確定個案

屯門友愛邨愛明樓1715人檢測　揭248新冠初步陽性、28不確定個案

屯門凱德花園1至3座631人檢測　揭43新冠初步陽性、11不確定個案

鑽石山帝峯豪苑563人檢測　揭22新冠初步陽性

葵涌石籬（一）邨石寧樓960人檢測　揭104新冠初步陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

快速抗原測試陽性結果申報系統

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

快速抗原測試包認證名單搜尋器

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

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其他

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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