新冠疫情｜觀塘坪石邨、屯門黃金海岸等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】 (18:42)

．觀塘區—坪石邨、彩福邨及彩霞邨

．屯門區—香港黃金海岸、三聖邨、愛琴海岸、兆安苑、海景花園、青榕臺及碧翠花園

．東區—富景花園、富欣花園、富怡花園、佳翠苑及曉翠苑

．西貢區—茵怡花園、康盛花園、英明苑、欣明苑、景明苑及浩明苑

．南區—鴨脷洲邨

．元朗區—天頌苑、天晴邨及天富苑

政府新聞公報

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報；若使用網上平台有困難，則可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衛生防護中心會於稍後聯絡他們，以完成申報程序。

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。若在有結果前開始出現徵狀，可按自身需要徵詢家庭醫生意見；若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

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