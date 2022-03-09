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3月9日新冠疫情重點一覽【附連結：快測申報平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:45)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（9日）新增25,991宗核酸檢測陽性，以及32,766宗快速檢測陽性，即合共增58,757宗陽性個案；多195名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥今起親自主持疫情新聞發布。另外伊利沙伯醫院將改為救治新型冠狀病毒患者的定點醫院，換言之伊利沙伯醫院從今日起不會收治非新冠病人。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增58757陽性 包括近2.6萬核酸檢測及3.2萬快測個案

多195患者公院離世 年齡41至105歲 一人已打3針新冠疫苗

海事處長秘書染疫 袁小惠新冠快測陰性

蔡堅染疫正在家隔離治療

●支援措施

高危群組陽性患者可到指定診所取藥 護士主動接觸供支援【高危群組陽性患者須知】

浸大設中醫抗疫遠程醫療中心 為患者網上診症每日最多服務千人

●快速測試

消委會接48宗快速測試包投訴涉4.8萬元 斥商家趁火打劫抬價售劣質貨

消委會推快測認證名單搜尋器 涵蓋香港、內地、歐盟、美國等【搜尋攻略短片】

●檢疫隔離安排

林鄭月娥：3月18日前為院友接種首劑疫苗 無病徵或輕症長者家居隔離

●社區情況

上水彩園邨、沙田第一城等污水陽性 當局派快速測試包【附名單】

林鄭月娥今起親自主持疫情新聞發布　澄清謠傳提供權威說法

西醫工會會長：私醫拒診發燒者或因診所小憂交叉感染　有醫生稱未能訂止痛藥兒童退燒藥

28歲男新冠陽性後涉光顧「元氣壽司」等食肆　控違防疫例申保釋遭拒

再有郵務人員染疫　5郵局短暫關閉消毒

家屬促關注在囚者戶外活動及與家人溝通需要　懲教署：關鍵時刻須堅持執行防疫措施

●圍封檢測

觀塘順天邨天權樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門友愛邨愛勇樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

鑽石山帝峯豪苑封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門凱德花園1至3座封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門友愛邨愛明樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

葵涌石籬（一）邨石寧樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘順天邨天瑤樓1020人檢測 揭315新冠初步陽性、20不確定個案

元朗嘉湖山莊賞湖居第五座700人完成檢測 揭40新冠初步陽性、8不確定個案

屯門翠寧花園第4、5及6座2470人檢測 揭246新冠初步陽性、36不確定個案

美孚新邨第三期百老匯街80-82及84-86號704人完成檢測 揭52新冠初步陽性

觀塘順天邨天榮樓740人檢測 揭163新冠初步陽性、11不確定個案

●專家意見

何栢良：安老院舍疫苗接種速度慢 私院可積極組接種隊助院友打針

梁萬年在港考察留深刻印象　稱市民積極配合抗疫

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

快速抗原測試陽性結果申報系統

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

東華三院中醫為染疫者免費網上診症　速遞7日中藥

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政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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