3月9日新冠疫情重點一覽【附連結：快測申報平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:45)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（9日）新增25,991宗核酸檢測陽性，以及32,766宗快速檢測陽性，即合共增58,757宗陽性個案；多195名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥今起親自主持疫情新聞發布。另外伊利沙伯醫院將改為救治新型冠狀病毒患者的定點醫院，換言之伊利沙伯醫院從今日起不會收治非新冠病人。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增58757陽性 包括近2.6萬核酸檢測及3.2萬快測個案
多195患者公院離世 年齡41至105歲 一人已打3針新冠疫苗
●支援措施
高危群組陽性患者可到指定診所取藥 護士主動接觸供支援【高危群組陽性患者須知】
●快速測試
消委會接48宗快速測試包投訴涉4.8萬元 斥商家趁火打劫抬價售劣質貨
消委會推快測認證名單搜尋器 涵蓋香港、內地、歐盟、美國等【搜尋攻略短片】
●檢疫隔離安排
林鄭月娥：3月18日前為院友接種首劑疫苗 無病徵或輕症長者家居隔離
●社區情況
上水彩園邨、沙田第一城等污水陽性 當局派快速測試包【附名單】
西醫工會會長：私醫拒診發燒者或因診所小憂交叉感染 有醫生稱未能訂止痛藥兒童退燒藥
28歲男新冠陽性後涉光顧「元氣壽司」等食肆 控違防疫例申保釋遭拒
家屬促關注在囚者戶外活動及與家人溝通需要 懲教署：關鍵時刻須堅持執行防疫措施
●圍封檢測
觀塘順天邨天瑤樓1020人檢測 揭315新冠初步陽性、20不確定個案
元朗嘉湖山莊賞湖居第五座700人完成檢測 揭40新冠初步陽性、8不確定個案
屯門翠寧花園第4、5及6座2470人檢測 揭246新冠初步陽性、36不確定個案
美孚新邨第三期百老匯街80-82及84-86號704人完成檢測 揭52新冠初步陽性
觀塘順天邨天榮樓740人檢測 揭163新冠初步陽性、11不確定個案
●專家意見
何栢良：安老院舍疫苗接種速度慢 私院可積極組接種隊助院友打針
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
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