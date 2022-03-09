新冠疫情｜上水彩園邨、沙田第一城等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】 (19:17)

．北區—彩園邨及華明邨

．葵青區—大窩口邨、葵賢苑、宏華大廈、尚文苑、德泰大廈、仁雅大廈及德大閣

．南區—龍德苑、馬坑邨及龍欣苑

．九龍城區—海逸豪園悅濤灣、海逸灣、玉庭軒、綠庭軒及翠堤灣；黃埔花園棕櫚苑、百合苑、紅棉苑、紫荊苑、綠榕苑、銀竹苑、錦桃苑及青樺苑

．沙田區—沙田第一城及晴碧花園

政府新聞公報

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報；若使用網上平台有困難，則可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衛生防護中心會於稍後聯絡他們，以完成申報程序。

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。若在有結果前開始出現徵狀，可按自身需要徵詢家庭醫生意見；若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

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