新冠疫情｜高危群組陽性患者可到指定診所取藥　護士主動接觸供支援【高危群組陽性患者須知】 (13:56)

高風險陽性病人的醫療及支援

1. 預約到醫管局轄下指定診所求診，若額滿患者可按診所安排到診所取藥，視乎相關藥物的臨牀指引，指定診所稍後亦可為合適病人處方新冠病毒口服藥。

2.「護訊鈴」護士團隊會每天檢視陽性患者名單，主動接觸高風險病人評估其健康狀况及提供支援，按需要建議病人到指定診所就醫。

3. 致電醫療查詢支援熱線1836115，可按需要轉介醫生提供遙距電話診症服務，目前共設100條電話線。

其他社區陽性患者支援

隔離護理觀察系統亦將在短期內啓用，社區陽性病人會收到附有連結的短訊，可透過連結登記及在網上報告嚴重病徵，系統會提供健康建議及相關資訊平台，亦設渠道供報告確診後指定日子的快速測試結果，相關詳情稍後公布。

安老院舍支援

醫管局社區老人評估小組加強外展及遙距診症的醫療及護理服務，為有需要入院接受緊急醫療護理的病人作出安排；按臨牀指引及病人情況處方新冠病毒口服藥。

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