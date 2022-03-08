3月8日新冠疫情重點一覽【附連結：快測申報平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (22:03)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（8日）新增28,475宗核酸檢測陽性個案；多160名新冠患者在公立醫院離世。快速檢測申報平台截至今日凌晨，共收到14,715宗有效呈報的陽性個案，當中2018宗已完成呈報，當局已向相關個案發出隔離令。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●支援措施
染疫者免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 疫下自救途徑一覽【附相關連結、電話等】
●快速測試
●檢疫隔離安排
青衣方艙隔離者：食物「難食」無胃口 沒Wi-Fi靠電話數據【多圖】
青衣社區隔離設施使用率近八成 保安局稱洗手間會添洗手液、提供素食送水果等
●社區情況
上水屠房復運活豬恢復供應 市民特意外出買五花腩 價格未見回落
●圍封檢測
美孚新邨第三期百老匯街84-86號封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者
美孚新邨第三期百老匯街80-82號封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者
天水圍嘉湖山莊賞湖居一、二座封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者
柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣1013人完成檢測 揭55新冠初步陽性
觀塘順天邨天璣樓1080人檢測 揭232新冠初步陽性、13不確定個案
●專家意見
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm