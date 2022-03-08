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3月8日新冠疫情重點一覽【附連結：快測申報平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (22:03)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（8日）新增28,475宗核酸檢測陽性個案；多160名新冠患者在公立醫院離世。快速檢測申報平台截至今日凌晨，共收到14,715宗有效呈報的陽性個案，當中2018宗已完成呈報，當局已向相關個案發出隔離令。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增28475陽性　接獲14715快測有效呈報個案

多160患者公院離世　年齡4至105歲

秘書染疫　陳肇始檢測陰性

秘書染疫　聶德權快測陰性

●支援措施

染疫者免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 疫下自救途徑一覽【附相關連結、電話等】

●快速測試

方保僑：快測申報平台助統計分流　可改善驗證功能私隱保障

●檢疫隔離安排

青衣方艙隔離者：食物「難食」無胃口　沒Wi-Fi靠電話數據【多圖】

青衣社區隔離設施使用率近八成　保安局稱洗手間會添洗手液、提供素食送水果等

●社區情況

髮型屋3月10日重開　實施「疫苗通行證」

秀茂坪邨、深水埗匯璽等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】

上水屠房恢復屠宰服務　活豬供應回復正常

上水屠房復運活豬恢復供應　市民特意外出買五花腩　價格未見回落

●圍封檢測

順天邨天瑤樓天榮樓封區檢測　大廈污水新冠陽性

美孚新邨第三期百老匯街84-86號封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

美孚新邨第三期百老匯街80-82號封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

天水圍嘉湖山莊賞湖居5座封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

天水圍嘉湖山莊賞湖居一、二座封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

屯門翠寧花園4、5及6座封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣1013人完成檢測　揭55新冠初步陽性

觀塘順天邨天璣樓1080人檢測　揭232新冠初步陽性、13不確定個案

啟晴邨滿晴樓1630人檢測　揭183新冠初步陽性

九龍城啟晴邨悅晴樓1402人完成檢測　揭151新冠初步陽性

啟晴邨賞晴樓1500人檢測　揭167初步陽性

葵涌石籬（一）邨石興樓1120人檢測　揭109初步陽性

●專家意見

林緯遜：陽性個案數字回落屬假象　應加入快測陽性個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

快速抗原測試陽性結果申報系統

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

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政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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