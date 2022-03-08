青衣方艙隔離者：食物「難食」無胃口　沒Wi-Fi靠電話數據【多圖】 (15:53)

張先生本月2日到社區檢測中心檢測，翌日（3日）收到衛生署短訊通知檢測結果初步陽性，即日按短訊指示填寫網上申報表格，並於表格中選擇因家居狀況希望獲優先安排進入隔離設施，兩日後收到衛生署電話，按指示聯絡消防處，至周日（6日）獲安排到青衣社區隔離設施。

炒麵發脹 午餐「得一件咖喱雞」

膳食方面，張先生稱食物有全素或有肉飯盒供選擇，味道則「好難食，亦無胃口食，唔好諗住同餐廳比」，昨日（7日）早餐炒麵發脹，午餐肉類只得一小格肉醬，晚餐的肉「食落口分唔出係咩肉」；今日（8日）早餐是豉油皇炒麵，午餐是「只得一件咖喱雞」的咖喱雞飯，他只有早餐吃得完，午餐晚餐食剩一半。

獲發日用品 沒Wi-Fi

張先生獲分發一間有窗單人房，內有牀、枕頭、被褥、膠椅、膠櫃、枱燈、拖板、熱水煲，生活用品有毛巾、牙刷、牙膏、卷裝廁紙、沖涼液、洗頭水、護髮素、每日3支樽裝清水、獨立包裝餐具一大袋。隔離設施內沒有Wi-Fi，上網只能靠自己電話數據但有點慢，打電話、發信息則沒問題。

廁所淋浴間夠用水流足

廁所和淋浴間是兩排屋的人共用，「都夠用，唔需要等」，清潔程度尚可接受，淋浴時熱水和水流也足夠，隔離者去廁所淋浴間自出自入。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY

相關報道：

8091宗申入隔離設施 七成資料不全 消防：330人已獲安排 方艙入住者：昨戶外水浸

方艙外大塞車 入住者：耗6小時方抵 消防助安排送隔離 WhatsApp微信填資料可申