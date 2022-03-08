消費券｜一文看遺失八達通、已領樂悠咭、Tap & Go、WeChat Pay HK及AlipayHK帳戶失效做法【附連結】 (13:14)

●遺失八達通市民：

方法一：於網上平台（按此）做認證，並提供上一輪消費券的參考編號。參考編號可在此前的消費券手機短訊找到，市民亦可致電熱線185000查詢，透過已登記的電話號碼取回該參考編號。

方法二：填妥表格，附身分證副本交回。表格可經網上下載（按此），或致電熱線185000經郵寄、電郵或傳真領取。此方法毋須上一輪消費券的參考編號，市民可寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」，毋須貼上郵票（郵費由政府支付）。

王學玲表示，據八達通公司資料，上一輪消費券後有5.7萬張卡退回予八達通公司。她提醒，市民一經上述方法登記新卡，舊卡便會被註銷。她又提及，有人誤解要填已遺失的八達通卡號碼，其實是不需要的。

●已領取樂悠咭的長者：

可致電八達通熱線2969 5500，八達通公司會在後台處理資料。王學玲稱，在5.7萬張退回的八達通卡中，同時有1.7萬人已申領樂悠咭。

●Tap&Go、WeChat Pay HK及Alipay HK帳戶已失效：

下載「更改儲值支付工具帳戶申請表格」（按此），並將填妥及已簽署的表格，連同有效的香港身分證副本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上毋須貼上郵票（郵費由政府支付）。市民亦可致電消費券計劃熱線185000，以郵寄、電郵或傳真方式索取表格。

王學玲稱，使用該3個平台而失效的帳戶，共計約1000人。

＊以上手續須於3月25日或之前完成。

新一輪電子消費券網站

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