新冠疫情｜染疫者免費中醫視像診症　社區藥房配藥、情緒支援　疫下自救途徑一覽【附相關連結、電話等】 (10:40)

●浸大中醫新冠病毒感染者網上診症服務

．由浸大中醫師透過WhatsApp視像為染疫者診症，提供配藥（顆粒劑）服務，診金、藥費及速遞費用全免，每日名額1000人

．預約網址：https://cmc-booking.hkbu.edu.hk/

．浸大中醫部會在患者報名後聯絡安排就診，患者求診時要準備身分證明文件、新冠病毒感染證明（如西醫證明文件、檢測報告、檢測結果短訊、快速檢測結果等）

●醫護行社區藥房自我護理、用藥支援及「看門口藥」配藥服務

．可WhatsApp或致電查詢護理、配藥等資料，並可到門市配藥

．電話：3612 9515

．WhatsApp號碼：6618 9212

．地址：葵涌葵昌路54-56號貿易之都901室（社區藥房只提供門市服務，不設送藥安排）

．相關安排詳情見醫護行社區藥房facebook

●香港路德會社會服務處「抗疫路同行」熱線

．為家長及學童提供情緒支援

．電話號碼：6587 0881（可致電、WhatsApp及留言）

．服務時間：3月7日至4月30日，視乎疫情發展決定是否延長。家長熱線服務時間為周一至五上午10時至中午12時；學童熱線服務時間為周一至五下午3時至5時

●香港紅十字會抗疫同行熱線

．提供衛生健康知識、抗疫及防疫措施資訊；心理支援；香港紅十字會及其他社區服務資訊

．電話號碼：3628 1185

．服務時間：周一至周日上午10時至下午10時

*紅十字會表示，由於正處理大量來電，電話系統間中故障，來電者可能未能接通或需要長時間等候

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY