消費券｜首輪5000元八達通須分兩次領　如遺失或已退卡3月25日前須重新登記【附最新安排連結】 (13:54)

•第一期電子消費券4月發放，實際日子按疫情發展決定。去年已成功登記消費券的市民，將直接獲發放新一輪消費券，毋須再登記

•第一階段消費券沿用去年使用過的支付方式，不可轉支付工具。第二期可轉用其他平台收取消費券

•八達通分兩期發放第一階段消費券，下月先領4000元。餘下1000元，用戶須從5月起，在月尾前儲滿4000元「合資格消費」，便可在下一個月的16日獲發該1000元消費券，最快6月16日獲發，最遲11月16日收到

• AlipayHK（支付寶香港）、WeChat Pay HK（微信支付香港）、Tap & Go拍住賞，下月會一次過獲發5000元消費券

• 若去年登記的帳戶失效，如遺失或已退回原先領券的八達通卡，須於3月25日前向八達通公司更新資料，以另一帳戶登記，同樣不能轉支付工具

• 長者如已退回原先登記的長者八達通，可轉用樂悠咭領取

•若持有多張八達通卡，不肯定去年用哪張卡登記消費券，可到八達通網站以去年的消費券登記參考編號查閱

詳情可參考政府消費券網站。

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