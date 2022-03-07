新冠疫情｜麥當勞調整營業時間　90分店營業至下午6時【食肆、超市、零售商營業安排一覽．附連結】 (14:44)

麥當勞

全港逾245間麥當勞餐廳，38間餐廳會暫停營業，另外約90間會營業至下午6時，其餘餐廳會縮短營業時間【麥當勞各分店最新營業時間】

大渣哥茶記

．九龍灣本店：3月4日起暫停營業至3月10日，3月11日恢復全日正常營業

．渣哥一九九六-東涌店：3月2日起暫停營業至3月8日，3月9日恢復全日正常營業

．渣哥一九九六-德福店：全日照常營業

壽司郎

．堂食營業時間早上10時半至下午5時45分，外賣自取接單晚上8時截止

．部分分店調整堂食時間，詳情可向各分店查詢。【壽司郎分店地址及電話】

實惠

即日起全線分店營業時間縮減為早上11時至晚上8時，並因應疫情不時調整營業時間，市民到訪前可參考【門市資料】。

AEON

3月3日起，AEON店舖（包括綜合百貨和超市）的營業時間有更改。【最新營業時間】

馬莎Marks and Spencer

又一城、奧海城、德福廣場等部分分店，於3月1日起調整營業時間，直至另行通知。【部分分店最新營業時間】

韓印紅

韓印紅調整營業時間，直至另行通知。【最新營業時間】

百佳超級市場

百佳即日起因應疫情調整各店舖的營業時間，並向員工提供抗原快速測試，員工當值前必須取得抗原快速測試陰性結果。【最新營業時間】

惠康

大部分分店提早約4小時關門，有7間分店下午5時關門。24小時惠康縮減營業時間。

一田百貨

由即日起，一田百貨及一田超市全線分店提早於晚上8時關門。【分店最新營業時間】

萬寧

萬寧部分門店3月1日起暫停營業或因應疫情而改動營業時間；萬寧專業社區註冊藥劑師團隊仍會繼續為市民服務，醫院取藥服務亦會維持正常。【暫停營業店舖名單】、【萬寧服務最新通告】

麥當勞

暫停24小時通宵服務，包括24小時麥麥送，亦會縮短部分餐廳營業時間【分店最新營業時間】

大家樂

3月1日起，個別分店將只提供外賣服務。其他小部分分店仍會維持堂食及外賣服務【分店最新營業時間】

一粥麵

3月1日起，個別分店只提供外賣服務，其他小部分分店仍會維持堂食及外賣服務【各分店查詢電話】

大快活

部分分店調整營業時間【分店最新營業時間】

美心MX

多間分店更改營業時間，包括位於柴灣新翠、香港站、旺角東站等的分店【更改營業時間的分店名單】

KFC

各分店之營業時間有所調整【分店最新營業時間】

MOS Burger

分店營業時間有所調整【分店最新營業時間】

譚仔三哥米線

部分分店更改營業時間【分店最新營業時間】

泰昌餅家

．全線分店照常營業

．將軍澳南豐廣場及尖沙嘴天星碼頭分店除外

稻香集團

全線分店3月1日起暫時停業

牛角日本燒肉專門店

2月28日起，所有分店暫停營業

溫野菜

2月28日起，所有分店暫停營業

牛涮鍋

2月28日起，所有分店暫停營業

柳氏家鐵板雞專門店

2月28日起，所有分店暫停營業

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