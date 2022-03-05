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3月5日新冠疫情重點一覽【附連結：確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:09)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（5日）新增37,529宗陽性個案；多150名新冠患者在公立醫院離世，死亡人數再破單日新高。本港逾606萬人已接種第一劑新冠疫苗，達到政府冀九成人打至少一針目標。政府今日並公布已增購約380萬劑復必泰及約100萬劑科興疫苗。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增37529陽性　第五波累計逾42.7萬個案

多150患者公院離世　32歲死者曾打兩針科興一針復必泰　入院揭疑患癌

教育局長政務助理染疫　楊潤雄快測陰性

●疫苗接種

已接種第一針人口達90.1%

政府增購380萬劑復必泰疫苗

●快速測試

維園天后一帶住宅、何文田愛民邨等污水陽性 當局派快速測試包【附名單】

梁卓偉︰快速測試採樣要同時撩咽喉及鼻以減「假陰性」【短片】

●社區情況

消防處：緊急救護召喚達標率跌至21.4%新低　最長等救護車逾13小時

本地郵政速遞及本地包裹服務3月7日起暫停

多院舍染疫長者現吸入性肺炎 　孔繁毅︰長期臥牀病毒吸入肺部

驚蟄鵝頸橋打小人攤檔不營業　警巡邏戒備打擊違限聚

●全民檢測

學校憂徵用作全民檢測影響外展接種新冠疫苗 　楊潤雄︰將協調安排打針

●圍封檢測

九龍城德朗邨全部9廈先後圍封　歐家榮︰邨中有較大型傳播

九龍城德朗邨德瑤樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

九龍城德朗邨德瑜樓、德珮樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

九龍城德朗邨德璋樓完成檢測　揭283新冠初步陽性、28不確定個案

九龍城德朗邨德珊樓及德琦樓完成檢測　揭458新冠初陽、53不確定個案

香港仔中心海珊閣海瑚閣封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

葵涌石籬（一）邨石泰樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

深水埗麗閣邨麗萱樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

沙田瀝源邨祿泉樓完成檢測　揭210新冠初步陽性、18不確定個案

將軍澳嘉悅第1、2座完成檢測　揭20宗新冠初步陽性個案

●專家意見

許樹昌料全港15%人口或已染疫

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

東華三院中醫為染疫者免費網上診症　速遞7日中藥

「送藥到戶」免費服務　為期10周【附查詢電話】

中醫處方紓緩新冠輕症

染疫者在家11項防護措施

一文整合：染疫者等候赴隔離設施醫管局支援服務【附連結】

照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

患者寵物須檢疫？家居檢疫可帶寵物看獸醫？漁護署話你知點做

安全接收包裹8招

3-17歲兒童青少年接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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