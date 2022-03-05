3月5日新冠疫情重點一覽【附連結：確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:09)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（5日）新增37,529宗陽性個案；多150名新冠患者在公立醫院離世，死亡人數再破單日新高。本港逾606萬人已接種第一劑新冠疫苗，達到政府冀九成人打至少一針目標。政府今日並公布已增購約380萬劑復必泰及約100萬劑科興疫苗。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
多150患者公院離世 32歲死者曾打兩針科興一針復必泰 入院揭疑患癌
●疫苗接種
●快速測試
維園天后一帶住宅、何文田愛民邨等污水陽性 當局派快速測試包【附名單】
●社區情況
消防處：緊急救護召喚達標率跌至21.4%新低 最長等救護車逾13小時
●全民檢測
學校憂徵用作全民檢測影響外展接種新冠疫苗 楊潤雄︰將協調安排打針
●圍封檢測
九龍城德朗邨德瑜樓、德珮樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者
九龍城德朗邨德璋樓完成檢測 揭283新冠初步陽性、28不確定個案
九龍城德朗邨德珊樓及德琦樓完成檢測 揭458新冠初陽、53不確定個案
沙田瀝源邨祿泉樓完成檢測 揭210新冠初步陽性、18不確定個案
●專家意見
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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