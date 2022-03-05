新冠疫情｜維園天后一帶住宅、何文田愛民邨等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】 (20:24)

政府今日（5日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，於多區檢測到污水呈新型冠狀病毒陽性，顯示該地區的處所可能有隱形患者。民政事務總署明日（6日）起將陸續向以下地區的住戶及工作的清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。
．南區 — 田灣邨、鴻福苑、嘉和大廈、石排灣邨、漁暉苑及漁光村
．黃大仙區 — 瓊軒苑、新麗花園、彩峰苑及富山邨
．九龍城區 — 愛民邨、俊民苑、天鑄、御龍居、嘉輝臺、賀龍居、君逸山、海名軒、真善美村、碧華花園、君柏、雅士花園、賢文禮士及欣圖軒
．油尖旺區 — 君頤峰、帝庭園、港景峯、華豐大廈、平安大樓、立信大廈、統一大廈、鴻運大樓、金勳大廈、嘉文花園、柯士甸道西9號1至3座、港灣豪庭、維港灣、大同新邨、浪澄灣及興旺大樓
．灣仔區／東區 — 維多利亞公園及天后附近一帶住宅【詳情】
．深水埗區 — 南山邨、又一居、大坑東邨、大坑西邨、又一村花園、畢架山峰、仁寶大廈、玫瑰苑、花圃別墅、雅麗苑及海棠苑
．大埔區 — 富蝶邨、大埔大廈、大埔花園、子莊樓、山景閣、中嘉閣、永祥大廈、永富大廈、寶雅苑、帝欣苑、寶鄉邨、美德大廈、錦山、邦興大廈、泰和樓、瑞祥大樓、金富樓及石鼓壟
於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。若在有結果前開始出現徵狀，可按自身需要徵詢家庭醫生意見；若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。
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