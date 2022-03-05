新冠疫情｜維園天后一帶住宅、何文田愛民邨等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】 (20:24)

．南區 — 田灣邨、鴻福苑、嘉和大廈、石排灣邨、漁暉苑及漁光村

．黃大仙區 — 瓊軒苑、新麗花園、彩峰苑及富山邨

．九龍城區 — 愛民邨、俊民苑、天鑄、御龍居、嘉輝臺、賀龍居、君逸山、海名軒、真善美村、碧華花園、君柏、雅士花園、賢文禮士及欣圖軒

．油尖旺區 — 君頤峰、帝庭園、港景峯、華豐大廈、平安大樓、立信大廈、統一大廈、鴻運大樓、金勳大廈、嘉文花園、柯士甸道西9號1至3座、港灣豪庭、維港灣、大同新邨、浪澄灣及興旺大樓

．灣仔區／東區 — 維多利亞公園及天后附近一帶住宅【詳情】

．深水埗區 — 南山邨、又一居、大坑東邨、大坑西邨、又一村花園、畢架山峰、仁寶大廈、玫瑰苑、花圃別墅、雅麗苑及海棠苑

．大埔區 — 富蝶邨、大埔大廈、大埔花園、子莊樓、山景閣、中嘉閣、永祥大廈、永富大廈、寶雅苑、帝欣苑、寶鄉邨、美德大廈、錦山、邦興大廈、泰和樓、瑞祥大樓、金富樓及石鼓壟

政府新聞公報

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。若在有結果前開始出現徵狀，可按自身需要徵詢家庭醫生意見；若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

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