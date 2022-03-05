網上賞櫻花：日本靜岡河津櫻實時睇【附YouTube直播連結】 (10:30)

日本靜岡縣河津櫻近日盛開，疫情下未能外遊，大家仍可遙距賞櫻花。河津川的攝錄鏡頭在YouTube實時直播，一年四季都可觀賞河津川的日夜景色，近日更可看到河津櫻的粉紅色花海。另外，河津町觀光協會近日亦在Twitter分享影片和相片，不時更新河津櫻的開花情況。【河津町直播連結：livecam.town.kawazu.shizuoka.jp】
河津櫻是東京近郊最早盛開的櫻花之一，特徵是花朵大及呈粉紅色。河津地區共有8000棵櫻花樹，在櫻花季節會舉辦「河津櫻花祭」。
どこの場所でも、満開！見頃です！
こちらの画像は、
かわづいでゆ橋上流の並木です。
今日もお天気よくて、お花見日和ですよ〜
感染対策をしてお越しください。#河津桜 #河津 #満開 #見頃 #いいね伊豆 #伊豆 pic.twitter.com/WmKqIDUEQr — 河津町観光協会 (@kawazukanko) March 4, 2022
2月28日で #河津桜まつり は閉幕の予定でしたが、
お客様の利便性と地域住民の日常生活に影響を与えないため、3月1日(火)～6日(日)も、感染対策を適切に行ない、有料駐車場やトイレの設置、露店、夜桜ライトアップも実施します。
今ちょうど、見頃です！
開花状況はこちらhttps://t.co/LVzSYnvQ5D pic.twitter.com/OgRWATdiiJ — 河津町観光協会 (@kawazukanko) March 1, 2022
賞花：
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