3月4日新冠疫情重點一覽【附連結：確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:52)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（4日）新增52,523宗陽性個案；再多136名新冠患者在公立醫院離世。政府公布縮短多個群組接種新冠疫苗的間隔時間，包括60歲或以上者可提早打第三針，5至17歲兒童及青少年亦可提早打第二針復必泰等；並因應上述調整，收緊12至17歲青少年的疫苗通行證接種要求。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●疫苗接種
疫苗通行證｜12至17歲接種要求收緊 首針滿半年者4月30日起須打次針 次針滿9個月者6月30日起須打第三針
滿60歲打第三針、5至17歲打第二針復必泰可提早 滿12歲免疫力弱者可預約第四針【附各群組預約詳情及預約接種網站連結】
長沙灣增設疫苗接種中心 供兒童青少年長者打科興疫苗 今起預約
●快速測試
●強制檢測
●隔離檢疫設施
落馬洲河套區隔離設施供1.1萬牀位 政府引緊急法豁免工地受港法律限制
●社區情況
醫管局：九龍西聯網內科專科門診下周起只治緊急病人 覆診者僅可覆配藥物
●圍封檢測
九龍城德朗邨德瑩樓完成檢測 揭230新冠初步陽性、40不確定個案
沙田乙明邨明耀樓完成檢測 揭371新冠初步陽性、32不確定個案
天水圍天耀（二）邨耀泰樓1320人完成檢測 揭232新冠初陽、23不確定個案
●專家意見
何栢良：推動長者打針重中之重 籲縮短至染疫或康復後4周可打復必泰
劉宇隆：院舍爆疫後不應打針無科學根據 院友陽性退燒後1個月已可打針
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm