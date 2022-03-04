熱點

3月4日新冠疫情重點一覽【附連結：確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:52)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（4日）新增52,523宗陽性個案；再多136名新冠患者在公立醫院離世。政府公布縮短多個群組接種新冠疫苗的間隔時間，包括60歲或以上者可提早打第三針，5至17歲兒童及青少年亦可提早打第二針復必泰等；並因應上述調整，收緊12至17歲青少年的疫苗通行證接種要求。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增52523陽性　第五波累計逾39萬個案

多136患者公院離世　年齡29至102歲

同住家人快測陽性　特首辦主任陳國基快測陰性須居家檢疫

秘書新冠陽性　政制及內地事務局副局長胡健民快測陰性

●疫苗接種

疫苗通行證｜12至17歲接種要求收緊　首針滿半年者4月30日起須打次針　次針滿9個月者6月30日起須打第三針

滿60歲打第三針、5至17歲打第二針復必泰可提早　滿12歲免疫力弱者可預約第四針【附各群組預約詳情及預約接種網站連結】

院舍長者打科興首兩針　可由相隔28日縮短至21日

長沙灣增設疫苗接種中心 供兒童青少年長者打科興疫苗 今起預約

●快速測試

快測登記涉身分認證　技術細節複雜推出無期

●強制檢測

政府續賦權註冊醫生對疑染疫者發強制檢測指示

●隔離檢疫設施

落馬洲河套區隔離設施供1.1萬牀位 政府引緊急法豁免工地受港法律限制

●社區情況

食環署所有街市即日起提早至晚上7時關閉

醫管局：九龍西聯網內科專科門診下周起只治緊急病人　覆診者僅可覆配藥物

司法機構：3月7日至4月11日大部分法庭聆訊押後

百佳屈臣氏今起實施限購　指定食品、日用品及藥品每人限買5件

車務人手緊張、乘客減少　港鐵今起調整8路線列車服務

社署向內地聘1000名院舍臨時照顧員　狄志遠：不感樂觀

康文署取消長洲包山嘉年華

●圍封檢測

將軍澳嘉悅第1、2座封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

九龍城德朗邨德璋樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

沙田瀝源邨祿泉樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

九龍城德朗邨德珊樓德琦樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

葵涌石籬（一）邨石安樓完成檢測　揭144新冠初步陽性

九龍城德朗邨德瑩樓完成檢測　揭230新冠初步陽性、40不確定個案

沙田乙明邨明耀樓完成檢測　揭371新冠初步陽性、32不確定個案

青衣美景花園第六座完成檢測　揭39新冠初步陽性

天水圍天耀（二）邨耀泰樓1320人完成檢測 揭232新冠初陽、23不確定個案

●專家意見

何栢良：推動長者打針重中之重　籲縮短至染疫或康復後4周可打復必泰

劉宇隆：院舍爆疫後不應打針無科學根據　院友陽性退燒後1個月已可打針

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

東華三院中醫為染疫者免費網上診症　速遞7日中藥

「送藥到戶」免費服務　為期10周【附查詢電話】

中醫處方紓緩新冠輕症

染疫者在家11項防護措施

一文整合：染疫者等候赴隔離設施醫管局支援服務【附連結】

照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

患者寵物須檢疫？家居檢疫可帶寵物看獸醫？漁護署話你知點做

安全接收包裹8招

3-17歲兒童青少年接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

相關字詞﹕新冠疫情 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒 新冠病毒 編輯推介

上 / 下一篇新聞