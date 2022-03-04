新冠疫苗｜滿60歲打第三針、5至17歲打第二針復必泰可提早　滿12歲免疫力弱者可預約第四針【附各群組預約詳情及預約接種網站連結】 (20:20)

政府公布縮短多個群組接種新型冠狀病毒疫苗的間隔時間，其中60歲或以上者第三針疫苗接種日期，以及5至17歲兒童及青少年接種第二針復必泰日期均可提早；12歲或以上免疫力弱者更可預約接種第四針。明報電子平台組整理各群組可開始預約接種新冠疫苗的最新日期，以及相關接種間隔安排，方便讀者預約打針。【新冠疫苗預約系統連結】
3月5日上午8時起接受以下群組預約：
‧60歲或以上已接種兩劑科興或復必泰疫苗者︰可預約接種第三針；接種第三劑疫苗由原本接種第二劑疫苗後6個月，縮短至3個月
‧5至17歲兒童和青少年︰未打針者可同時預約首兩劑復必泰接種時段，已打首針者可預約或提早第二劑接種時段；首兩劑復必泰疫苗接種間距由12周縮短至8周
‧12歲以下免疫力弱兒童︰可預約在接種首兩逾劑新冠疫苗的4周後打第三針；接種第三劑新冠疫苗當天須帶同相關醫生證明文件到指定接種地點，以確認符合接種資格。【醫生證明文件範本】
3月11日上午8時起接受以下群組預約：
．已接種兩劑疫苗的12至17歲青少年：可預約接種第三針。已打兩針科興者，可在打第二針後3個月接種科興或復必泰疫苗作為第三針；已打兩針復必泰者，可在打第二針後5個月，接種復必泰或科興作第三針
3月21日上午8時起接受以下群組預約：
‧12歲或以上免疫力弱的人︰可預約在接種第三劑疫苗3個月後接種第四針；打第四劑針當天帶同相關醫生證明文件到指定接種地點，以確認符合接種資格。
各群組接種新冠疫苗時需帶備的文件等相關要求，詳見政府新聞公報。
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