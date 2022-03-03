新冠疫情｜青衣綠悠雅苑、深井碧堤半島、彩虹邨等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】 (21:18)

‧ 葵青區 — 青衣長安邨、宏福花園及綠悠雅苑

‧ 葵青區 — 高盛臺、葵俊苑、葵康苑、葵興邨、安蔭邨及怡峰苑

‧ 屯門區 — 兆麟苑、安定邨及置樂花園

‧ 荃灣區 — 碧堤半島、浪翠園1至4期、豪景花園及豪景花園依麗小築

‧ 觀塘區 — 樂雅苑、彩興苑及安基苑

‧ 東區 — 怡翠苑、悅翠苑、茵翠苑、興民邨、環翠邨、樂軒臺及峰華邨

‧ 黃大仙區 — 東頭（二）邨、美東邨及彩虹邨

‧ 沙田區 — 雲疊花園及嘉田苑

政府新聞公報

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。若在有結果前開始出現徵狀，可按自身需要徵詢家庭醫生意見；若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY