新冠疫情｜青衣綠悠雅苑、深井碧堤半島、彩虹邨等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】 (21:18)

政府今日（3日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，於多區檢測到污水呈新型冠狀病毒陽性，顯示該地區的處所可能有隱形患者。民政事務總署明日（4日）起將陸續向以下地區的住戶及工作的清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。
‧ 葵青區 — 青衣長安邨、宏福花園及綠悠雅苑
‧ 葵青區 — 高盛臺、葵俊苑、葵康苑、葵興邨、安蔭邨及怡峰苑
‧ 屯門區 — 兆麟苑、安定邨及置樂花園
‧ 荃灣區 — 碧堤半島、浪翠園1至4期、豪景花園及豪景花園依麗小築
‧ 觀塘區 — 樂雅苑、彩興苑及安基苑
‧ 東區 — 怡翠苑、悅翠苑、茵翠苑、興民邨、環翠邨、樂軒臺及峰華邨
‧ 黃大仙區 — 東頭（二）邨、美東邨及彩虹邨
‧ 沙田區 — 雲疊花園及嘉田苑
於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。若在有結果前開始出現徵狀，可按自身需要徵詢家庭醫生意見；若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。
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