3月3日新冠疫情重點一覽【附連結：食肆超市零售商最新營業安排、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:29)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（3日）新增56,827宗陽性個案；再多144名新冠患者在公立醫院離世，均是本港逾兩年疫情以來單日最高。中大醫院宣布與醫管局達成共識，可提供24張病牀接收新冠患者，已向衛生署提交啟用相關病房的申請，並爭取於本月內開始接收由醫管局轉介的新冠患者。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
懲教署兩周千在囚者陽性 千職員染疫或因家屬個案致未能上班 3月7日至20日停探訪
●支援措施
●疫苗接種
●社區情況
青衣綠悠雅苑、深井碧堤半島、彩虹邨等污水陽性 當局派快速測試包【附名單】
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藥房商會個別牌子止痛退燒藥被搶購缺貨 籲市民買相同效用代替品
●圍封檢測
九龍城德朗邨德瓏樓完成檢測 揭233新冠初步陽性16宗不確定
元朗天耀（一）邨耀盛樓完成檢測 揭223新冠初步陽性19宗不確定
●全民檢測
校方恐未及通知校舍被徵全民檢測 或礙學生打針進度 教育局稱將盡快通知
●專家意見
袁國勇：第五波疫情長者需付很大代價 疫情高峰全民檢測作用不大
上門送藥服務需由藥劑師監督 藥劑師協會籲市民小心選擇免送錯藥
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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