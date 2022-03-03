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3月3日新冠疫情重點一覽【附連結：食肆超市零售商最新營業安排、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:29)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（3日）新增56,827宗陽性個案；再多144名新冠患者在公立醫院離世，均是本港逾兩年疫情以來單日最高。中大醫院宣布與醫管局達成共識，可提供24張病牀接收新冠患者，已向衛生署提交啟用相關病房的申請，並爭取於本月內開始接收由醫管局轉介的新冠患者。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增56827陽性 第五波累計逾33萬個案

多144患者離世 年齡42至102歲

懲教署兩周千在囚者陽性 千職員染疫或因家屬個案致未能上班 3月7日至20日停探訪

秘書快測陽性 懲教署長胡英明陰性

●支援措施

中大醫院提供24病牀接收公院新冠患者　爭取本月內啟用

醫管局稱醫院氧氣供應足夠　氧氣樽不足正處理物流

●疫苗接種

新增兩疫苗流動接種站明日啟用

●社區情況

青衣綠悠雅苑、深井碧堤半島、彩虹邨等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】

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聶德權完成家居檢疫 返回辦公室工作

●圍封檢測

九龍城德朗邨德瑩樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

葵涌石籬（一）邨石安樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

沙田乙明邨明耀樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

青衣美景花園第六座封區檢測 大廈污水新冠陽性

元朗天耀（二）邨耀泰樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘安泰邨和泰樓完成檢測 揭251新冠初步陽性18宗不確定

九龍城德朗邨德瓏樓完成檢測 揭233新冠初步陽性16宗不確定

元朗天耀（一）邨耀盛樓完成檢測 揭223新冠初步陽性19宗不確定

沙田駿洋邨駿逸樓解封 揭150新冠初步陽性26宗不確定

青衣美景花園第11座解封 揭50新冠初步陽性一宗不確定

●全民檢測

校方恐未及通知校舍被徵全民檢測 或礙學生打針進度 教育局稱將盡快通知

●專家意見

袁國勇：第五波疫情長者需付很大代價 疫情高峰全民檢測作用不大

上門送藥服務需由藥劑師監督 藥劑師協會籲市民小心選擇免送錯藥

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

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其他

東華三院中醫為染疫者免費網上診症　速遞7日中藥

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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