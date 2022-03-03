洗衫注意｜三類衣物不宜用柔順劑　消委會提醒衣物柔順劑使用五注意 (09:03)

三類衣物不宜使用柔順劑：

· 棉質毛巾、經特別處理的人造纖維［如超細纖維（microfibre）］、排汗快乾布料所製成的衣物──柔順劑會在纖維表面形成薄膜，衣物吸水能力降低。

· 防風、防水透氣的功能性風褸──由於衣物附有經特殊處理的薄膜，不宜使用柔順劑，以免影響薄膜防水透氣功能。

· 經阻燃處理的衣物（如經防火處理過的兒童睡衣）──使用柔順劑後防火能力或會下降，須特別留意。

衣物柔順劑使用5注意：

1. 洗衣前宜先閱讀衣物護理標籤，確定是否可以使用柔順劑。

3. 宜參考柔順劑標籤說明的使用分量，不應隨意增加用量，以免加劇對環境影響。

2. 勿將未稀釋的柔順劑直接倒在衣物上，以免沾污衣物及留下斑漬。

4. 柔順劑和洗衣劑須分開注入適用的洗衣格中，不宜混合。

5. 使用片裝柔順劑時，不宜使用過高乾衣溫度，以免令衣物褪色。

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