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3月2日新冠疫情重點一覽【附連結：食肆超市零售商最新營業安排、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:52)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（2日）新增55,353宗陽性個案；再多117名新冠患者在公立醫院離世。內地鐵路援港班列今日開通，首班貨運列車運載防護衣、快速檢測包等防疫物資，由深圳抵港。另外，華潤五豐從內地抽調38名業內專家組「援港保供專班」來港，協助上水屠房恢復正常生產營運。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增55353陽性 第五波累計逾28萬個案

多117患者離世 年齡58至100歲

司機陽性 商經局副局長陳百里快測陰性

秘書快測陽性 創科局長薛永恒陰性

第五波疫情累計1939兒童入院

●支援措施

內地鐵路援港班列開通 首班列車今載防疫物資抵港

●疫苗接種

增4人接種疫苗後14日死亡　無臨牀證據顯示與疫苗有關

再有市民申請覆核「疫苗通行證」　要求法庭頒禁制令

●社區情況

運輸署准5巴士公司調整服務 九巴部分路線暫停【附相關路線資訊連結】

新渡輪北角來往紅磡及九龍城航線3月3日起停航

建榮及駿業熟食市場關閉消毒　料周五重開

食環署增火化時段籲盡快辦先人身後事

AEON水泄不通 市民批政府無能「想點封咪由佢封，我買夠自己嘢食」【多圖】

壽司郎、大渣哥、實惠、AEON、馬莎調整營業時間

●全民檢測

林鄭月娥：不會全城禁足 限制外出程度考慮香港實際情況【短片】

●圍封檢測

觀塘安泰邨和泰樓封區檢測　大廈污水新冠陽性

九龍城德朗邨德瓏樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

沙田駿洋邨駿逸樓封區檢測 大廈污水新冠陽性

青衣美景花園第11座封區檢測 大廈污水新冠陽性

元朗天耀（一）邨耀盛樓封區檢測 大廈污水新冠陽性

天水圍天恒邨恒健樓1900人完成檢測　揭230初步陽性、16不確定個案

觀塘安泰邨盛泰樓1820人完成檢測　揭180陽性12不確定個案

九龍城德朗邨德瑞樓1880人完成檢測 揭228初步陽性、10不確定個案

沙田博康邨博文樓1740人完成檢測 揭211陽性17不確定個案

青衣青俊苑俊軒閣520人完成檢測 揭64初步陽性

東涌逸東（二）邨傑逸樓1080人檢測 揭145初步陽性

●隔離檢疫安排

衛生署澄清檢測陽性結果短訊由「+852」字頭發出

隔離計算｜第六、七天陰性結果怎麼計？

●專家意見

孔繁毅倡全民檢測待疫情回落做 採三天一檢毋須禁足

私院轉染疫洗腎者至公院 袁國勇：道德錯誤

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

東華三院中醫為染疫者免費網上診症　速遞7日中藥

「送藥到戶」免費服務　為期10周【附查詢電話】

中醫處方紓緩新冠輕症

染疫者在家11項防護措施

一文整合：染疫者等候赴隔離設施醫管局支援服務【附連結】

照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

患者寵物須檢疫？家居檢疫可帶寵物看獸醫？漁護署話你知點做

安全接收包裹8招

3-17歲兒童青少年接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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