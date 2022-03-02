3月2日新冠疫情重點一覽【附連結：食肆超市零售商最新營業安排、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:52)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（2日）新增55,353宗陽性個案；再多117名新冠患者在公立醫院離世。內地鐵路援港班列今日開通，首班貨運列車運載防護衣、快速檢測包等防疫物資，由深圳抵港。另外，華潤五豐從內地抽調38名業內專家組「援港保供專班」來港，協助上水屠房恢復正常生產營運。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●支援措施
●疫苗接種
●社區情況
運輸署准5巴士公司調整服務 九巴部分路線暫停【附相關路線資訊連結】
AEON水泄不通 市民批政府無能「想點封咪由佢封，我買夠自己嘢食」【多圖】
●全民檢測
林鄭月娥：不會全城禁足 限制外出程度考慮香港實際情況【短片】
●圍封檢測
天水圍天恒邨恒健樓1900人完成檢測 揭230初步陽性、16不確定個案
觀塘安泰邨盛泰樓1820人完成檢測 揭180陽性12不確定個案
九龍城德朗邨德瑞樓1880人完成檢測 揭228初步陽性、10不確定個案
沙田博康邨博文樓1740人完成檢測 揭211陽性17不確定個案
●隔離檢疫安排
●專家意見
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm