【題外話】留家消費　過百間高達六五折商戶優惠｜Lalamove撐你撐中小企 (10:16)

參與商戶來自各行各業，以下精選商戶可全方位照顧抗疫期間的需要！

包括殺菌消毒用品，讓你隨時入手防疫法寶：

．Greent 21 網站消費可享九折優惠 greent21.boutir.com

．Mr. Expan 網購指定產品 可享八折優惠（$300以上包送貨） www.mr-expan.com

更有抗疫養生之選的湯水湯包：

．靚湯 網上消費享九折優惠 www.hksouper.com/collections/all

．珍味湯 任何網上消費享九折優惠 www.misoup.co

仲有提神法寶，讓你隨時歎咖啡：

．順流·咖啡 九折優惠 www.cofflow.com

．Rias Coffee Roastery Lab手工咖啡豆專賣店 九折優惠 riascoffee.ecwid.com

留家抗疫的你一定要大量入手不同家品百貨，以下雜貨店定能滿足你所求：

．週末雜貨店 九五折優惠 weekendstore852.com

．日樂zakka和風雜貨 訂單滿港幣$600享九五折優惠 www.rakkuzakka.store

更為你搜羅在家工作WFH必備的家電配件：

．SearchingC創意設計品首發平台 任何網上消費享九五折優惠 searchingc.com

．電機鄰舍 任何消費享九五折優惠 neighbor-digital.store

線上線下齊撐小店

大家可以到活動網頁即時瀏覽眾多商戶優惠，而Lalamove用戶於Lalamove app登記成為「Lalamove獎賞計劃」會員後，即可無限次免費換領「撐中小企優惠」電子優惠券，於網上商店落單時則可輸入已兌換的優惠碼享受優惠，如果用戶親臨門市選購，可以出示優惠券頁面以換取指定折扣優惠；此外，用戶在店舖購物後，更可使用Lalamove送貨，即日起以優惠碼「LALASUPPORT」兌換運費優惠券*，新舊用戶call車即減高達港幣20元，適用於任何車型。

歡迎各行業中小企參加

無論大家的小店是經營餐飲美酒、美食到會、生活百貨、運動用品、電子產品、潮流衣飾等，Lalamove一律歡迎參與這次抗疫自救活動。現時參與活動的商號提供七五折至九五折不等的獨家優惠，繼續為留家的消費者送上優質產品和服務，於疫境同心同行。

*推廣受條款及細則約束

完整優惠名單及詳情可參閱Lalamove撐你撐中小企網頁：bit.ly/3vb4muj

開App換領優惠：bit.ly/LLMLty

Lalamove幫各行業中小企直送商機！

商戶登記表格: bit.ly/3gzRe9R

（資料由客戶提供）