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【題外話】留家消費　過百間高達六五折商戶優惠｜Lalamove撐你撐中小企 (10:16)

疫情無了期，加上「加辣」的防疫措施，各行業大亂陣腳，尤其是缺乏資源support的中小企受更大的影響。對於中小企而言，其實第五波疫情不只是傳染性極強的疾病，而是一次實力的考驗。在中小企最需要幫助的時期，全天候即時送貨平台Lalamove推行「Lalamove撐你撐中小企」活動（下稱活動），由2月14日起，為商戶小店開放宣傳渠道，免費推廣獨家抗疫優惠。已有超過150間商戶參與活動，提供高達六五折商戶優惠，只要用Lalamove app打開獎賞頁面免費登記為會員及兌換優惠券向商戶購物，在家都可以用行動支持中小企！

參與商戶來自各行各業，以下精選商戶可全方位照顧抗疫期間的需要！ 

包括殺菌消毒用品，讓你隨時入手防疫法寶：

．Greent 21　網站消費可享九折優惠　greent21.boutir.com

．Mr. Expan　網購指定產品 可享八折優惠（$300以上包送貨）　www.mr-expan.com

更有抗疫養生之選的湯水湯包：

．靚湯　網上消費享九折優惠　www.hksouper.com/collections/all

．珍味湯　任何網上消費享九折優惠　www.misoup.co

仲有提神法寶，讓你隨時歎咖啡：

．順流·咖啡　九折優惠　www.cofflow.com

．Rias Coffee Roastery Lab手工咖啡豆專賣店　九折優惠　riascoffee.ecwid.com

留家抗疫的你一定要大量入手不同家品百貨，以下雜貨店定能滿足你所求：

．週末雜貨店　九五折優惠　weekendstore852.com

．日樂zakka和風雜貨　訂單滿港幣$600享九五折優惠　www.rakkuzakka.store

更為你搜羅在家工作WFH必備的家電配件：

．SearchingC創意設計品首發平台　任何網上消費享九五折優惠　searchingc.com

．電機鄰舍　任何消費享九五折優惠　neighbor-digital.store

線上線下齊撐小店

大家可以到活動網頁即時瀏覽眾多商戶優惠，而Lalamove用戶於Lalamove app登記成為「Lalamove獎賞計劃」會員後，即可無限次免費換領「撐中小企優惠」電子優惠券，於網上商店落單時則可輸入已兌換的優惠碼享受優惠，如果用戶親臨門市選購，可以出示優惠券頁面以換取指定折扣優惠；此外，用戶在店舖購物後，更可使用Lalamove送貨，即日起以優惠碼「LALASUPPORT」兌換運費優惠券*，新舊用戶call車即減高達港幣20元，適用於任何車型。

歡迎各行業中小企參加

無論大家的小店是經營餐飲美酒、美食到會、生活百貨、運動用品、電子產品、潮流衣飾等，Lalamove一律歡迎參與這次抗疫自救活動。現時參與活動的商號提供七五折至九五折不等的獨家優惠，繼續為留家的消費者送上優質產品和服務，於疫境同心同行。

*推廣受條款及細則約束

完整優惠名單及詳情可參閱Lalamove撐你撐中小企網頁：bit.ly/3vb4muj

開App換領優惠：bit.ly/LLMLty

Lalamove幫各行業中小企直送商機！ 

商戶登記表格: bit.ly/3gzRe9R

（資料由客戶提供）

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