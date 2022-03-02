新冠疫情｜患者寵物須檢疫？家居檢疫可帶寵物看獸醫？漁護署話你知點做 (18:21)

Q：染疫者的寵物會被送往檢疫嗎？

A：染疫者可安排親友代為照顧寵物。但作為預防措施，獲飼主同意後，寵物會送往漁護署代為照顧；若寵物屬哺乳類，則會被送往漁護署指定動物居留設施，接受檢疫和獸醫學監察，直至新冠病毒檢測呈陰性才交還。上述檢疫及照顧服務均為免費。

Q：寵物會在哪接受檢疫？會否接受治療？

A：寵物會在漁護署轄下新界南動物管理中心檢疫；若檢測呈陽性，則會轉往港珠澳大橋口岸動物居留所繼續檢疫。上述兩所動物檢疫設施均由獸醫監督。漁護署會因應寵物的健康及醫療狀況作特別安排。

Q：家居檢疫者的寵物可否外出或會否被送走？

A：寵物可與家居檢疫者一同留在家中。若寵物要到獸醫診所治療或外出活動，檢疫者可安排毋須接受家居檢疫或活動未被限制的親友代為安排。若寵物要前往獸醫診所，飼主應先通知診所相關情況。

據明報電子平台組統計，本港最少有9隻狗及10隻貓曾對新冠病毒檢測呈陽性反應。另早前曾有倉鼠被驗出新冠病毒，令漁護署下令撲殺全港寵物店的倉鼠。漁護署稱，對於貓、狗等大部分寵物，目前沒證據顯示牠們可成為人類感染新冠病毒的源頭。

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