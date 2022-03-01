3月1日新冠疫情重點一覽【附連結：指定診所、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:06)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，3月1日新增32,597宗陽性個案；再多117名新冠患者在公立醫院離世。政府即日起放寬護理業界通過「補充勞工計劃」輸入護理員的部分規定，為期3個月，料未來兩三日內地臨時合約護理員可抵港。另外，東華三院寰宇殯儀館今日起借出45個遺體存放位置予衛生署使用，另有兩間護養院租借遺體存放位置予衛生署。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●支援措施
政府即日起有限度放寬輸入護理員至5月31日 內地來港照顧員月薪連津貼3.1萬元
●社區情況
寰宇殯儀館借位置供衛生署存遺體 富山殮房增800儲存格料4月啟用
●全民檢測
●圍封檢測
天水圍天恒邨恒智樓完成檢測 發現133初步陽性、8不確定個案
天水圍天恒邨恒富樓1880人檢測 揭295初步陽性、4不確定個案
沙田禾輋邨順和樓1590人檢測 揭200初步陽性、20不確定個案
秀茂坪邨秀賢樓1870人檢測 揭382初步陽性、5不確定個案
●隔離檢疫安排
●專家意見
袁國勇：全民檢測須有足夠隔離檢疫設施 支援獨居長期病患者、長者、殘疾者
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
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安心出行
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