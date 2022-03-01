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3月1日新冠疫情重點一覽【附連結：指定診所、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:06)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，3月1日新增32,597宗陽性個案；再多117名新冠患者在公立醫院離世。政府即日起放寬護理業界通過「補充勞工計劃」輸入護理員的部分規定，為期3個月，料未來兩三日內地臨時合約護理員可抵港。另外，東華三院寰宇殯儀館今日起借出45個遺體存放位置予衛生署使用，另有兩間護養院租借遺體存放位置予衛生署。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增32597陽性 第五波累計逾22萬個案

多117患者離世 年齡47至99歲

財政司長官邸再有傭工染疫　陳茂波檢測陰性

妻初步陽性 土拓署長黎卓豪快測陰性

港鐵：港島線屯馬線多名車長染疫、列密切接觸

郵務人員染疫 5郵局短暫關閉消毒

●支援措施

政府即日起有限度放寬輸入護理員至5月31日 內地來港照顧員月薪連津貼3.1萬元

北大嶼山醫院160張病牀接收新冠患者

●社區情況

大成街街巿關閉消毒　料周四重開

寰宇殯儀館借位置供衛生署存遺體 富山殮房增800儲存格料4月啟用

百佳、一田調整營業時間

【明報圖輯】超市提早關　婆婆趕買米

●全民檢測

歐家榮：全民檢測沒分早或遲做較佳　要多方配合

羅致光：全民檢測仍在商討　將讓市民有足夠時間準備

●圍封檢測

觀塘安泰邨盛泰樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

九龍城德朗邨德瑞樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

東涌逸東（二）邨傑逸樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

天水圍天恒邨恒健樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

青衣青俊苑俊軒閣封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

沙田博康邨博文樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

天水圍天恒邨恒智樓完成檢測 發現133初步陽性、8不確定個案

天水圍天恒邨恒富樓1880人檢測 揭295初步陽性、4不確定個案

東涌逸東（一）邨漁逸樓完成檢測　揭129宗初步陽性

東涌逸東（一）邨福逸樓920人檢測 揭125初步陽性

沙田禾輋邨順和樓1590人檢測　揭200初步陽性、20不確定個案

青衣青俊苑俊豪閣530人檢測　揭45初步陽性

秀茂坪邨秀賢樓1870人檢測 揭382初步陽性、5不確定個案

●隔離檢疫安排

圖看最新完成隔離檢疫條件、檢測策略

●專家意見

孔繁毅：料本月中疫情高峰 不排除過百萬人染疫

袁國勇：全民檢測須有足夠隔離檢疫設施 支援獨居長期病患者、長者、殘疾者

歐家榮：勿公眾地方做快測免釀風險　水作樣本「無意思」

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

東華三院中醫為染疫者免費網上診症　速遞7日中藥

「送藥到戶」免費服務　為期10周【附查詢電話】

中醫處方紓緩新冠輕症

染疫者在家11項防護措施

一文整合：染疫者等候赴隔離設施醫管局支援服務【附連結】

照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

安全接收包裹8招

3-17歲兒童青少年接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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