新冠疫情｜萬寧部分門店3月1日起暫停營業【食肆、零售商停業安排一覽．附相關連結】 (08:32)

本港新型冠狀病毒疫情嚴峻，多間食肆宣布停業或調整營業時間。明報電子平台組整理了部分大型快餐店、食肆、零售商等的最新營業安排，以供讀者參考。（3月1日早上8時15分更新）
萬寧
．萬寧部分門店3月1日起暫停營業或因應疫情而改動營業時間；萬寧專業社區註冊藥劑師團隊仍會繼續為市民服務，醫院取藥服務亦會維持正常。【暫停營業店舖名單】、【萬寧服務最新通告】
麥當勞
．暫停24小時通宵服務，包括24小時麥麥送，亦會縮短部分餐廳營業時間【分店最新營業時間】
大家樂
．3月1日起，個別分店將只提供外賣服務。其他小部分分店仍會維持堂食及外賣服務【分店最新營業時間】
一粥麵
．3月1日起，個別分店只提供外賣服務，其他小部分分店仍會維持堂食及外賣服務【各分店查詢電話】
大快活
．部分分店調整營業時間【分店最新營業時間】
美心MX
．多間分店更改營業時間，包括位於柴灣新翠、香港站、旺角東站等的分店【更改營業時間的分店名單】
譚仔三哥米線
．部分分店更改營業時間【分店最新營業時間】
壽司郎
．部分分店調整堂食時間，詳情可向各分店查詢。【壽司郎分店地址及電話】
泰昌餅家
．全線分店照常營業
．將軍澳南豐廣場及尖沙嘴天星碼頭分店除外
稻香集團
．全線分店3月1日起暫時停業
牛角日本燒肉專門店
．2月28日起，所有分店暫停營業
溫野菜
．2月28日起，所有分店暫停營業
牛涮鍋
．2月28日起，所有分店暫停營業
柳氏家鐵板雞專門店
．2月28日起，所有分店暫停營業
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