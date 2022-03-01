新冠疫情｜荔景邨、粉嶺嘉福邨、大埔宏福苑等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】 (08:25)

• 污水監測區域葵涌2 SL1E-05A/B/C/D — 葵涌石籬（一）邨石秀樓

• 污水監測區域元朗1 TNHE-11A/B and TNHE-08A/B — 元朗天水圍天恒邨恒翠樓及恒俊樓

• 污水監測區域觀塘2-7 SMPE-08A/B — 觀塘秀茂坪邨秀富樓

• 污水監測區域沙田1A WCE-16 and WCE-17 — 沙田禾輋邨民和樓及欣和樓

• 污水監測區域沙田9A（部分）— 沙田水泉澳邨明泉樓及映泉樓

• 污水監測區域北區4A（部分）— 粉嶺嘉福邨

• 污水監測區域葵涌3A（部分）— 荔景邨

• 污水監測區域大埔4A（部分）— 大埔宏福苑

• 污水監測區域大埔7A-1（部分）— 大埔匡智松嶺村

＊以上地點可見政府新聞公報附件

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助；若在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見；若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。