新冠疫情｜荔景邨、粉嶺嘉福邨、大埔宏福苑等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】 (08:25)

政府昨日（2月28日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，於多個地區檢測到污水呈新型冠狀病毒陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。民政事務總署今日（3月1日）起將陸續向以下地區的住戶及工作的清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。
• 污水監測區域葵涌2 SL1E-05A/B/C/D — 葵涌石籬（一）邨石秀樓
• 污水監測區域元朗1 TNHE-11A/B and TNHE-08A/B — 元朗天水圍天恒邨恒翠樓及恒俊樓
• 污水監測區域觀塘2-7 SMPE-08A/B — 觀塘秀茂坪邨秀富樓
• 污水監測區域沙田1A WCE-16 and WCE-17 — 沙田禾輋邨民和樓及欣和樓
• 污水監測區域沙田9A（部分）— 沙田水泉澳邨明泉樓及映泉樓
• 污水監測區域北區4A（部分）— 粉嶺嘉福邨
• 污水監測區域葵涌3A（部分）— 荔景邨
• 污水監測區域大埔4A（部分）— 大埔宏福苑
• 污水監測區域大埔7A-1（部分）— 大埔匡智松嶺村
＊以上地點可見政府新聞公報附件
於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助；若在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見；若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。