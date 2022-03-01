兩餸飯點揀餸？高卡vs.低卡之選　營養師建議其中一餸揀菜、少飯 (13:00)

兩餸飯餸菜選擇多，如何避開高脂、高鈉陷阱？怎樣可以吃得健康啲？澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）協助大家將一般兩餸飯餸菜分為高卡類別和低卡類別，並說明揀兩餸飯的注意事項，建議其中一個餸揀蔬菜。她亦提醒留家抗疫的網友，倘若活動量不大，可以考慮少飯。