兩餸飯點揀餸？高卡vs.低卡之選　營養師建議其中一餸揀菜、少飯 (13:00)

兩餸飯餸菜選擇多，如何避開高脂、高鈉陷阱？怎樣可以吃得健康啲？澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）協助大家將一般兩餸飯餸菜分為高卡類別和低卡類別，並說明揀兩餸飯的注意事項，建議其中一個餸揀蔬菜。她亦提醒留家抗疫的網友，倘若活動量不大，可以考慮少飯。
兩餸飯揀餸Dos & Don'ts
Dos（宜）
‧其中一個餸宜選蔬菜，例如菜心、西蘭花、瓜菜類、四季豆、菇類等，可以減少熱量、脂肪或鈉質攝取，增加纖維攝取量。
‧宜少飯。一般兩餸飯的飯量偏多，可考慮少飯，除非是體力勞動工作者、活動量大、有特別膳食需要者。
Don'ts（忌）
‧小心「高脂」菜式，尤其是肉類，避免煎炸。
‧小心「高鈉」菜式，避免多醬汁。
高卡類別餸菜（卡路里以100克餸菜計算）
炸雞翼 320 kcal
鹹蛋蒸肉餅 250 kcal
菠蘿咕嚕肉 240 kcal
蝦仁炒蛋 230 kcal
粟米魚塊 170 kcal
中式牛柳 170 kcal
魚香茄子 140 kcal
低卡類別餸菜 (卡路里以100克餸菜計算)
鹵水雞髀（去皮） 140 kcal
欖菜肉鬆四季豆 130 kcal
西芹炒雞柳 92 kcal
西蘭花炒魚塊 110 kcal
北菇西蘭花 48 kcal
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